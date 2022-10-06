06 октября 2022

Власти Энергодара раскрыли суть переговоров с представителями МАГАТЭ

Власти Энергодара обсудили безопасность ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
Власти Энергодара рассказали, о чем прошли переговоры с представителями МАГАТЭ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация Энергодара (город на Украине) ведет переговоры по вопросам безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом доложил глава администрации Энергодара Александр Волга.

«Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь», — сказал Волга РИА «Новости».

Кроме того, он заверил, что прорыв ВСУ в направлении ЗАЭС и города Энергодара невозможен. Он подчеркнул, что российские военные полностью контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планировал прилететь в Москву и Киев для создания зоны физической и технической безопасности Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что ему удастся защитить станцию.

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Администрация Энергодара (город на Украине) ведет переговоры по вопросам безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом доложил глава администрации Энергодара Александр Волга. «Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь», — сказал Волга РИА «Новости». Кроме того, он заверил, что прорыв ВСУ в направлении ЗАЭС и города Энергодара невозможен. Он подчеркнул, что российские военные полностью контролируют ситуацию. Ранее сообщалось о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планировал прилететь в Москву и Киев для создания зоны физической и технической безопасности Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что ему удастся защитить станцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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