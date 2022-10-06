Треть стран не поддержали американскую резолюцию, осуждающую действия РФ на Украине

Девять стран не поддержали антироссийскую резолюцию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Девять стран из Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию по осуждению действий России. Об этом сообщает блог организации.
«Не поддержали антироссийскую резолюцию такие страны, как Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины», — цитирует данные из блога организации РИА «Новости». В число стран, которые поддержали антироссийскую резолюцию вошли США, Канада, Чили и другие.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.
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