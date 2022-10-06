ЧВК «Вагнер» ищет в Курганской области водителей и ремонтников. Скрин

07 октября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» набирает курганцев с гражданскими специальностями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания «Вагнер» ищет в Курганской области специалистов, имеющих гражданские специальности. Среди актуальных вакансий: водители, стропальщики и ремонтники. Соответствующее объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Вакансия в „Группе Вагнера“. Требуются: водители, манипуляторщики-стропальщики, водители Уралов, ремгруппы. Высокооплачиваемая работа в зоне СВО», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганец решил вступить в ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться на фронт. По словам добровольца, он хочет быть на защите своего народа и страны. О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словамглавы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. ЧВК «Вагнер» набирает на работу в зоне СВО водителей, стропальщиков и ремгруппы Скрин: группа «ЧВК „Вагнер“ Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»

Частная военная компания «Вагнер» ищет в Курганской области специалистов, имеющих гражданские специальности. Среди актуальных вакансий: водители, стропальщики и ремонтники. Соответствующее объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Вакансия в „Группе Вагнера“. Требуются: водители, манипуляторщики-стропальщики, водители Уралов, ремгруппы. Высокооплачиваемая работа в зоне СВО», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганец решил вступить в ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться на фронт. По словам добровольца, он хочет быть на защите своего народа и страны. О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словамглавы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.