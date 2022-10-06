06 октября 2022

ЧВК «Вагнер» ищет в Курганской области водителей и ремонтников. Скрин

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ЧВК «Вагнер» набирает курганцев с гражданскими специальностями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания «Вагнер» ищет в Курганской области специалистов, имеющих гражданские специальности. Среди актуальных вакансий: водители, стропальщики и ремонтники. Соответствующее объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Вакансия в „Группе Вагнера“. Требуются: водители, манипуляторщики-стропальщики, водители Уралов, ремгруппы. Высокооплачиваемая работа в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганец решил вступить в ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться на фронт. По словам добровольца, он хочет быть на защите своего народа и страны.

О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словамглавы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.

ЧВК «Вагнер» набирает на работу в зоне СВО водителей, стропальщиков и ремгруппы

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Частная военная компания «Вагнер» ищет в Курганской области специалистов, имеющих гражданские специальности. Среди актуальных вакансий: водители, стропальщики и ремонтники. Соответствующее объявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Вакансия в „Группе Вагнера“. Требуются: водители, манипуляторщики-стропальщики, водители Уралов, ремгруппы. Высокооплачиваемая работа в зоне СВО», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганец решил вступить в ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться на фронт. По словам добровольца, он хочет быть на защите своего народа и страны. О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словамглавы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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