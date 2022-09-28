Курганец, не дожидаясь мобилизации, пошел в ЧВК «Вагнера»

29 сентября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Житель Кургана готовится вступить в ЧВК «Вагнера» (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Кургана Михаил П. принял решение вступить в ряды частной военной компании «Вагнера», чтобы отправиться на фронт. Корреспондент URA.RU связался с мужчиной и выяснил причины, по которым он решил стать добровольцем. «Я служил в армии еще когда проходила вторая чеченская компания. Но тогда в горячую точку не попал. Еще во время срочной службы понравилось военное дело, всегда был близок этот дух. А сейчас у нас идет спецоперация, поэтому я принял решение идти в ЧВК „Вагнер“, чем сидеть и ждать, пока призовут. Сейчас Запад и Евросоюз с Россией ведут войну на территории Украины, поэтому в это непростое время мы нужны своей Родине. Я за народ, за Россию. В своем выборе спокоен», — рассказал Михаил. Доброволец также рассказал URA.RU о своей подготовке. «Морально я готов. Сейчас долечиваю старые травмы. Как долечусь, то сразу возобновлю тренировки, чтобы быть в форме перед вступлением в ЧВК „Вагнер“. Это дело серьезное, нужен особый подход. Думаю, что в ближайшую неделю все решится, когда и как, все нюансы», — добавил Михаил. По словам мужчины, раньше он профессионально занимался спортом, а также боевыми искусствами на любительском уровне. У добровольца имеется стрелковая подготовка. Ранее URA.RU писало, что курганец, раненный на спецоперации в Украине, собрался в армию вслед за старшим братом. Ради того, чтобы стать добровольцем мужчина решил отказаться от больничного. Также сообщалось, что еще один житель Кургана отправился служить добровольцем на фронт после мобилизации своего младшего брата. Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. В планах мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь в армию призывают россиян, прошедших срочную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Михаил П. принял решение вступить в ряды частной военной компании «Вагнера», чтобы отправиться на фронт. Корреспондент URA.RU связался с мужчиной и выяснил причины, по которым он решил стать добровольцем. «Я служил в армии еще когда проходила вторая чеченская компания. Но тогда в горячую точку не попал. Еще во время срочной службы понравилось военное дело, всегда был близок этот дух. А сейчас у нас идет спецоперация, поэтому я принял решение идти в ЧВК „Вагнер“, чем сидеть и ждать, пока призовут. Сейчас Запад и Евросоюз с Россией ведут войну на территории Украины, поэтому в это непростое время мы нужны своей Родине. Я за народ, за Россию. В своем выборе спокоен», — рассказал Михаил. Доброволец также рассказал URA.RU о своей подготовке. «Морально я готов. Сейчас долечиваю старые травмы. Как долечусь, то сразу возобновлю тренировки, чтобы быть в форме перед вступлением в ЧВК „Вагнер“. Это дело серьезное, нужен особый подход. Думаю, что в ближайшую неделю все решится, когда и как, все нюансы», — добавил Михаил. По словам мужчины, раньше он профессионально занимался спортом, а также боевыми искусствами на любительском уровне. У добровольца имеется стрелковая подготовка. Ранее URA.RU писало, что курганец, раненный на спецоперации в Украине, собрался в армию вслед за старшим братом. Ради того, чтобы стать добровольцем мужчина решил отказаться от больничного. Также сообщалось, что еще один житель Кургана отправился служить добровольцем на фронт после мобилизации своего младшего брата. Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. В планах мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь в армию призывают россиян, прошедших срочную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности.