Володин припомнил Путину свои слова 8-летней давности

Володин поздравил президента словами «Есть Путин — есть Россия»

07 октября 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Президенту РФ исполнилось 70 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем поздравлении он использовал фразу, которую произнес в 2014 году, выступая на закрытом заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Есть Путин — есть Россия. С днем рождения, Владимир Владимирович», — написал Володин в своем telegram-канале. Восемь лет назад Володин заявил: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Президента РФ также поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КНДР Ким Чен Ын. 7 октября российскому лидеру исполнилось 70 лет.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем поздравлении он использовал фразу, которую произнес в 2014 году, выступая на закрытом заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Есть Путин — есть Россия. С днем рождения, Владимир Владимирович», — написал Володин в своем telegram-канале. Восемь лет назад Володин заявил: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Президента РФ также поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КНДР Ким Чен Ын. 7 октября российскому лидеру исполнилось 70 лет.