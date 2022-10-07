Володин припомнил Путину свои слова 8-летней давности

Президенту РФ исполнилось 70 лет
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем поздравлении он использовал фразу, которую произнес в 2014 году, выступая на закрытом заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Есть Путин — есть Россия. С днем рождения, Владимир Владимирович», — написал Володин в своем telegram-канале.
Восемь лет назад Володин заявил: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Президента РФ также поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КНДР Ким Чен Ын. 7 октября российскому лидеру исполнилось 70 лет.
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