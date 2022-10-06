Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем

07 октября 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын в поздравлении к Путину выразил надежду на сотрудничество стран Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием, подчеркнув его заслуги в «строительстве сильной России». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс», — передает агентство. Лидер КНДР также выразил надежду на развитие двусторонних отношений. 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами, рассказывали в Кремле. Поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Российского лидера ранее поздравил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, отметив заслуги Путина в формировании республики.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием, подчеркнув его заслуги в «строительстве сильной России». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс», — передает агентство. Лидер КНДР также выразил надежду на развитие двусторонних отношений. 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами, рассказывали в Кремле. Поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Российского лидера ранее поздравил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, отметив заслуги Путина в формировании республики.