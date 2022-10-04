Курганский штурмовик рассказал о сражении страшнее, чем под Красным Лиманом

Доброволец из Кургана вспомнил о страшном бое за Святогорск

05 октября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

По словам курганца, брать Святогорск было тяжелее, чем Красный Лиман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доброволец-штурмовик из Курганской области считает, что сражение в городе Святогорск Донецкой Народной республики было тяжелее, чем в Красном Лимане, который Союзные силы брали в мае. О боях курганец рассказал корреспонденту URA.RU. «Я был на передовой в штурмовой группе, когда в мае брали Красный Лиман. Сложности были конечно, но все же взяли его тогда довольно быстро. Да, со стороны ВСУ было превосходство, у них за Лиманом была какая-то база. Наши разведчики обнаружили у них там очень много боевой техники. Но это им не помогло. Перед нашим штурмом у них большая часть успели отступить. Они бежали дальше чем видели. Бывали бои и сложнее. Например, брать Святогорск было намного тяжелее. Тогда нас очень плотно обстреливали», — рассказал штурмовик. По словам курганского добровольца, недавнее отступление российских войск из Красного Лимана — вынужденная, и самое главное, временная мера. Боец считает, что территорию обязательно отвоюют обратно. «Наших бойцов несколько недель там „кошмарили“ ВСУшники. Было тяжело с доставкой боеприпасов. Конечно после постоянных обстрелов наши воины вымотались. Тем более, была опасность, что возьмут наших в окружение, поэтому отступить, чтобы не потерять людей — это самое верное решение. А мы обязательно освободим Красный Лиман обратно, как и другие населенные пункты», — отметил военнослужащий. Ранее стало известно, что 1 октября в ходе спецоперации Союзные силы России вывели свои войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. После оставления населенного пункта генерал, глава ЦВО Александр Лапин, руководивший обороной, подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Позже военкорры высказали свое несогласие с позицией чеченского лидера. Сдачу Красного Лимана они объяснили тем, что войска, которыми управлял Лапин, оказались не в боевой готовности. Также URA.RU писало, что пермский экс-депутат рассказал о сражении в Красном Лимане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доброволец-штурмовик из Курганской области считает, что сражение в городе Святогорск Донецкой Народной республики было тяжелее, чем в Красном Лимане, который Союзные силы брали в мае. О боях курганец рассказал корреспонденту URA.RU. «Я был на передовой в штурмовой группе, когда в мае брали Красный Лиман. Сложности были конечно, но все же взяли его тогда довольно быстро. Да, со стороны ВСУ было превосходство, у них за Лиманом была какая-то база. Наши разведчики обнаружили у них там очень много боевой техники. Но это им не помогло. Перед нашим штурмом у них большая часть успели отступить. Они бежали дальше чем видели. Бывали бои и сложнее. Например, брать Святогорск было намного тяжелее. Тогда нас очень плотно обстреливали», — рассказал штурмовик. По словам курганского добровольца, недавнее отступление российских войск из Красного Лимана — вынужденная, и самое главное, временная мера. Боец считает, что территорию обязательно отвоюют обратно. «Наших бойцов несколько недель там „кошмарили“ ВСУшники. Было тяжело с доставкой боеприпасов. Конечно после постоянных обстрелов наши воины вымотались. Тем более, была опасность, что возьмут наших в окружение, поэтому отступить, чтобы не потерять людей — это самое верное решение. А мы обязательно освободим Красный Лиман обратно, как и другие населенные пункты», — отметил военнослужащий. Ранее стало известно, что 1 октября в ходе спецоперации Союзные силы России вывели свои войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. После оставления населенного пункта генерал, глава ЦВО Александр Лапин, руководивший обороной, подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Позже военкорры высказали свое несогласие с позицией чеченского лидера. Сдачу Красного Лимана они объяснили тем, что войска, которыми управлял Лапин, оказались не в боевой готовности. Также URA.RU писало, что пермский экс-депутат рассказал о сражении в Красном Лимане.