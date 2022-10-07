Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

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Лидер Белоруссии отметил углубление интеграции между государствами и пожелал Путину отменного здоровья Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем», — говорится в поздравлении Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия и Россия с честью ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. А также пожелал президенту РФ Путину отменного здоровья и отметил углубление интеграции между двумя государствами.

Ранее президент Белоруссии подтвердил участие его страны в специальной военной операции. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. «Примите самые сердечные поздравления с юбилеем», — говорится в поздравлении Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия и Россия с честью ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. А также пожелал президенту РФ Путину отменного здоровья и отметил углубление интеграции между двумя государствами. Ранее президент Белоруссии подтвердил участие его страны в специальной военной операции. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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