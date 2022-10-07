Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

07 октября 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Лидер Белоруссии отметил углубление интеграции между государствами и пожелал Путину отменного здоровья Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. «Примите самые сердечные поздравления с юбилеем», — говорится в поздравлении Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия и Россия с честью ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. А также пожелал президенту РФ Путину отменного здоровья и отметил углубление интеграции между двумя государствами. Ранее президент Белоруссии подтвердил участие его страны в специальной военной операции. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. «Примите самые сердечные поздравления с юбилеем», — говорится в поздравлении Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия и Россия с честью ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. А также пожелал президенту РФ Путину отменного здоровья и отметил углубление интеграции между двумя государствами. Ранее президент Белоруссии подтвердил участие его страны в специальной военной операции. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.