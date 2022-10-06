06 октября 2022

В Пермском крае «Ласточка» насмерть сбила пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт, такси. Пермь, электропоезд ласточка
Мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора Фото:

В Пермском крае прокуратура выясняет обстоятельства гибели 70-летнего мужчины, которого насмерть сбил электропоезд. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Шестого октября в вечернее время на 1487 км 7 пикета станции Кукуштан на железнодорожном переезде электропоездом „Ласточка“, следующим по маршруту Екатеринбург — Пермь, смертельно травмирован 70-летний пенсионер. Мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае электричка насмерть сбила женщину. Она переходила железнодорожные пути перед близко идущим составом. А на перегоне Оверята-Пермь попал под поезд мужчина. В результате аварии он выжил, однако получил различные травмы.

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В Пермском крае прокуратура выясняет обстоятельства гибели 70-летнего мужчины, которого насмерть сбил электропоезд. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Шестого октября в вечернее время на 1487 км 7 пикета станции Кукуштан на железнодорожном переезде электропоездом „Ласточка“, следующим по маршруту Екатеринбург — Пермь, смертельно травмирован 70-летний пенсионер. Мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении. Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае электричка насмерть сбила женщину. Она переходила железнодорожные пути перед близко идущим составом. А на перегоне Оверята-Пермь попал под поезд мужчина. В результате аварии он выжил, однако получил различные травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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