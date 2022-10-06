В Пермском крае «Ласточка» насмерть сбила пенсионера

07 октября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае прокуратура выясняет обстоятельства гибели 70-летнего мужчины, которого насмерть сбил электропоезд. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Шестого октября в вечернее время на 1487 км 7 пикета станции Кукуштан на железнодорожном переезде электропоездом „Ласточка“, следующим по маршруту Екатеринбург — Пермь, смертельно травмирован 70-летний пенсионер. Мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении. Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае электричка насмерть сбила женщину. Она переходила железнодорожные пути перед близко идущим составом. А на перегоне Оверята-Пермь попал под поезд мужчина. В результате аварии он выжил, однако получил различные травмы.

В Пермском крае прокуратура выясняет обстоятельства гибели 70-летнего мужчины, которого насмерть сбил электропоезд. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Шестого октября в вечернее время на 1487 км 7 пикета станции Кукуштан на железнодорожном переезде электропоездом „Ласточка“, следующим по маршруту Екатеринбург — Пермь, смертельно травмирован 70-летний пенсионер. Мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении. Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае электричка насмерть сбила женщину. Она переходила железнодорожные пути перед близко идущим составом. А на перегоне Оверята-Пермь попал под поезд мужчина. В результате аварии он выжил, однако получил различные травмы.