WSJ: США отказали Зеленскому в ракетах для удара по территории РФ

07 октября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

США опасаются поставлять Украине ракеты большого радиуса действия Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможные удары Украины по территории России не позволяют США принять решение о поставках украинской стороне ракет большого радиуса действия. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Причиной, по которой мы не даем им это оружие, являются разногласия по поводу нанесения ударов по целям в Крыму», — цитирует газета заявление члена конгресса США. Такой ответ последовал на призывы украинских властей поставлять им ракеты большого радиуса действия. В США, в случае нанесения Украиной ударов по России с помощью американских ракет, опасаются начала полномасштабного ядерного конфликта с РФ. Помимо этого, власти США начинают думать о том, что излишняя военная помощь Украине может сказаться на оснащенности армии США и ее оборонной способности. Россия неоднократно заявляла, что поставки американцами ракет большой дальности Украине не останутся без ответа. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Это, по его словам, заставит Россию «бежать» из Донбасса и даже из Крыма. Помимо этого, сам президент Украины Владимир Зеленский призывал США к таким поставкам, передает RT. Россия с 24 февраля проводить специальную военную операцию на Украины. Цели операции обозначены как демилитаризация и денацификация страны.

Возможные удары Украины по территории России не позволяют США принять решение о поставках украинской стороне ракет большого радиуса действия. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Причиной, по которой мы не даем им это оружие, являются разногласия по поводу нанесения ударов по целям в Крыму», — цитирует газета заявление члена конгресса США. Такой ответ последовал на призывы украинских властей поставлять им ракеты большого радиуса действия. В США, в случае нанесения Украиной ударов по России с помощью американских ракет, опасаются начала полномасштабного ядерного конфликта с РФ. Помимо этого, власти США начинают думать о том, что излишняя военная помощь Украине может сказаться на оснащенности армии США и ее оборонной способности. Россия неоднократно заявляла, что поставки американцами ракет большой дальности Украине не останутся без ответа. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Это, по его словам, заставит Россию «бежать» из Донбасса и даже из Крыма. Помимо этого, сам президент Украины Владимир Зеленский призывал США к таким поставкам, передает RT. Россия с 24 февраля проводить специальную военную операцию на Украины. Цели операции обозначены как демилитаризация и денацификация страны.