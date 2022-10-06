Жительница Златоуста (Челябинская область) Виталия З. оставила заявку на Госуслугах о зачислении в ряды добровольцев с последующей отправкой на фронт. Согласно ответу на заявку, опубликованного женщиной в социальных сетях, 11 октября ей необходимо явиться в военкомат.
«Запись в добровольцы рассмотрена. Завтра соберу справки, хотя прекрасно понимаю, что я там вообще никуда не упиралась. Посмотрим», — написала женщина в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте».
В комментариях под свой записью Виталия пояснила, что страх присутствует. Но если от нее будет какая-то польза, то ей не должны отказать в зачислении. Женщина отмечает, что в годы Великой Отечественной войны ничего не требовалось, чтобы защищать страну.
URA.RU связалось с Виталией. На момент публикации комментария от нее не последовало.
Возможность записаться в добровольцы через портал Госуслуги появилось недавно. Для зачисления гражданин должен соответствовать нескольким критериях. В частности, находиться в возрасте 20 до 60 лет. При этом наличие опыта военной службы не обязательно.
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