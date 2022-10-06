Жительница Златоуста подала заявление о добровольной отправке на фронт. Фото

07 октября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Женщина оставила заявку на зачисление в добровольцы на Госуслугах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Златоуста (Челябинская область) Виталия З. оставила заявку на Госуслугах о зачислении в ряды добровольцев с последующей отправкой на фронт. Согласно ответу на заявку, опубликованного женщиной в социальных сетях, 11 октября ей необходимо явиться в военкомат. «Запись в добровольцы рассмотрена. Завтра соберу справки, хотя прекрасно понимаю, что я там вообще никуда не упиралась. Посмотрим», — написала женщина в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте». В комментариях под свой записью Виталия пояснила, что страх присутствует. Но если от нее будет какая-то польза, то ей не должны отказать в зачислении. Женщина отмечает, что в годы Великой Отечественной войны ничего не требовалось, чтобы защищать страну. URA.RU связалось с Виталией. На момент публикации комментария от нее не последовало. Возможность записаться в добровольцы через портал Госуслуги появилось недавно. Для зачисления гражданин должен соответствовать нескольким критериях. В частности, находиться в возрасте 20 до 60 лет. При этом наличие опыта военной службы не обязательно. Виталии З. необходимо явиться в военкомат 11 октября Фото: Виталия З. в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте»

Жительница Златоуста (Челябинская область) Виталия З. оставила заявку на Госуслугах о зачислении в ряды добровольцев с последующей отправкой на фронт. Согласно ответу на заявку, опубликованного женщиной в социальных сетях, 11 октября ей необходимо явиться в военкомат. «Запись в добровольцы рассмотрена. Завтра соберу справки, хотя прекрасно понимаю, что я там вообще никуда не упиралась. Посмотрим», — написала женщина в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте». В комментариях под свой записью Виталия пояснила, что страх присутствует. Но если от нее будет какая-то польза, то ей не должны отказать в зачислении. Женщина отмечает, что в годы Великой Отечественной войны ничего не требовалось, чтобы защищать страну. URA.RU связалось с Виталией. На момент публикации комментария от нее не последовало. Возможность записаться в добровольцы через портал Госуслуги появилось недавно. Для зачисления гражданин должен соответствовать нескольким критериях. В частности, находиться в возрасте 20 до 60 лет. При этом наличие опыта военной службы не обязательно.