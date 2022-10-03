Россиянам разрешили записываться на Госуслугах добровольцами на СВО

04 октября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Записать добровольцем можно через портал «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На портале «Государственные услуги» появилась возможность для записи в добровольцы для участия в специальной операции на Украине. Форма подачи заявки уже доступна для подтвержденных аккаунтов. «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», — говорится в сообщении, опубликованном в соответствующем разделе. Для зачисления в качестве добровольца россиянин должен соответствовать нескольким критериях. В частности, находиться в возрасте 20 до 60 лет. При этом наличие опыта военной службы «не обязательно», сказано на сайте. Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Затем кандидату в добровольцы предлагается выбрать военный комиссариат, а также дату и время прибытия в него. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. На Госуслугах россияне также получили возможность сообщить о нарушениях, возникающих в ходе частичной мобилизации. Также портал разъяснял студентам, какие условия отсрочки для них существуют.

На портале «Государственные услуги» появилась возможность для записи в добровольцы для участия в специальной операции на Украине. Форма подачи заявки уже доступна для подтвержденных аккаунтов. «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», — говорится в сообщении, опубликованном в соответствующем разделе. Для зачисления в качестве добровольца россиянин должен соответствовать нескольким критериях. В частности, находиться в возрасте 20 до 60 лет. При этом наличие опыта военной службы «не обязательно», сказано на сайте. Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Затем кандидату в добровольцы предлагается выбрать военный комиссариат, а также дату и время прибытия в него. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. На Госуслугах россияне также получили возможность сообщить о нарушениях, возникающих в ходе частичной мобилизации. Также портал разъяснял студентам, какие условия отсрочки для них существуют.