Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил повестку и ушел на фронт. Об этом он сообщил URA.RU 7 октября.
«Взял с собой все необходимое. Сегодня отбываю в учебку, а дальше на фронт. Считаю, что долг каждого мужчины, способного держать оружие — защитить свою Родину и семью от нацистов. Родные отнеслись к моему решению с пониманием», — рассказал Голиков URA.RU.
Из Челябинска он отбыл ранним утром сегодняшнего дня. Сейчас он уже находится на подмосковном аэродроме Чкаловский. Оттуда самолетом военно-транспортной авиации с другими мобилизованными его перебросят в Ростовскую область.
Ранее единоросс Голиков, комментируя указ президента РФ о частичной мобилизации, заявил URA.RU, что готов встать в строй для службы в армии. После этого он действительно подал заявление на участие в СВО в качестве добровольца. После службы в армии Голиков является сержантом запаса. За время проведения СВО неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.
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