06 октября 2022

Челябинский депутат Госдумы получил повестку и уехал на фронт. Фото

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Единая Россия. Челябинск., голиков олег
Олег Голиков уже едет в учебный центр для переподготовки Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил повестку и ушел на фронт. Об этом он сообщил URA.RU 7 октября.

«Взял с собой все необходимое. Сегодня отбываю в учебку, а дальше на фронт. Считаю, что долг каждого мужчины, способного держать оружие — защитить свою Родину и семью от нацистов. Родные отнеслись к моему решению с пониманием», — рассказал Голиков URA.RU.

Из Челябинска он отбыл ранним утром сегодняшнего дня. Сейчас он уже находится на подмосковном аэродроме Чкаловский. Оттуда самолетом военно-транспортной авиации с другими мобилизованными его перебросят в Ростовскую область.

Ранее единоросс Голиков, комментируя указ президента РФ о частичной мобилизации, заявил URA.RU, что готов встать в строй для службы в армии. После этого он действительно подал заявление на участие в СВО в качестве добровольца. После службы в армии Голиков является сержантом запаса. За время проведения СВО неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.

Депутат Олег Голиков обратился в военкомат в качестве добровольца
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Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил повестку и ушел на фронт. Об этом он сообщил URA.RU 7 октября. «Взял с собой все необходимое. Сегодня отбываю в учебку, а дальше на фронт. Считаю, что долг каждого мужчины, способного держать оружие — защитить свою Родину и семью от нацистов. Родные отнеслись к моему решению с пониманием», — рассказал Голиков URA.RU. Из Челябинска он отбыл ранним утром сегодняшнего дня. Сейчас он уже находится на подмосковном аэродроме Чкаловский. Оттуда самолетом военно-транспортной авиации с другими мобилизованными его перебросят в Ростовскую область. Ранее единоросс Голиков, комментируя указ президента РФ о частичной мобилизации, заявил URA.RU, что готов встать в строй для службы в армии. После этого он действительно подал заявление на участие в СВО в качестве добровольца. После службы в армии Голиков является сержантом запаса. За время проведения СВО неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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