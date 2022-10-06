В ЯНАО юные разбойники пойдут под суд за грабеж и угон автомобиля

Двое молодых грабителей пойдут под суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) двое молодых людей, в течение месяца, совершили грабеж и угнали машину. Разбойники задержаны и предстанут перед судом.

«По данным следствия, в апреле 2022 года в городе Тарко-Сале два приятеля, одному из которых 22 года, а второй является несовершеннолетним, после совместного распития спиртного, гуляя по улицам города, напали на прохожего, похитив у него сотовый телефон и 10 тысяч рублей. Спустя неделю, находясь в состоянии алкогольного опьянения в районе ближних дач, в ночное время остановили на дороге автомобиль и попросили водителя подвезти их до города, в ходе вспыхнувшей ссоры, обвиняемые применили насилие против владельца транспорта, похитили у него золотые украшения, а затем угнали его автомобиль», — сообщается на странице сайта следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО.

На юных грабителей заведено уголовное дело по статьям грабеж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, занимавшихся грабежами и вымогательствами. А также о 22-летнем местном жителе, который пытался убить подростка из-за банковской карты.