Пушилин назвал ситуацию на краснолиманском направлении самой сложной

Ситуация на направлении Красного Лимана в Донецкой области остается сложной, но линия фронта стабилизируется. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной», — цитирует Пушилина ТАСС. Он отметил, что ежедневные атаки украинской армии не влияют на стабилизацию фронта в этой местности. Врио главы ДНР добавил, что на это направление стягивается подкрепление, которое затем позволить получить шансы на освобождение этих территорий.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Она направлена на демилитаризацию и денцификацию Украины. Ранее Пушилин рассказывал о том, что ВСУ сами сдают определенные позиции на Артемовском направлении, передает RT. Среди прочего, российские войска добились успехов на угледарском направлении, сообщает телеканал 360.
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Ситуация на направлении Красного Лимана в Донецкой области остается сложной, но линия фронта стабилизируется. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной», — цитирует Пушилина ТАСС. Он отметил, что ежедневные атаки украинской армии не влияют на стабилизацию фронта в этой местности. Врио главы ДНР добавил, что на это направление стягивается подкрепление, которое затем позволить получить шансы на освобождение этих территорий. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Она направлена на демилитаризацию и денцификацию Украины. Ранее Пушилин рассказывал о том, что ВСУ сами сдают определенные позиции на Артемовском направлении, передает RT. Среди прочего, российские войска добились успехов на угледарском направлении, сообщает телеканал 360.