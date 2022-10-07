Лавров: Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения

07 октября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Запад пляшет под дудку Киева, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим создает риски, связанные с применением оружия массового поражения. Среди них, в том числе, призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России, отметил министр. «Нельзя обойти стороной безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения. [Западные страны] пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти. США и их союзники принимают на себя ответственность за рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции», — заявил Лавров в ходе выступления на заседании Комиссии Генсовета партии «Единая Россия», трансляция ведется на youtube-канале МИД РФ. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Сам президент Украины Владимир Зеленский призвал США нанести превентивный ядерный удар по России.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим создает риски, связанные с применением оружия массового поражения. Среди них, в том числе, призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России, отметил министр. «Нельзя обойти стороной безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения. [Западные страны] пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти. США и их союзники принимают на себя ответственность за рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции», — заявил Лавров в ходе выступления на заседании Комиссии Генсовета партии «Единая Россия», трансляция ведется на youtube-канале МИД РФ. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Сам президент Украины Владимир Зеленский призвал США нанести превентивный ядерный удар по России.