ФСБ задержала в Ставрополе членов «ИГИЛ»*, готовивших теракт

07 октября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

В Ставрополе обезврежена ячейка сторонников «ИГИЛ»* Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ставропольском крае обезврежена террористическая ячейка организации «Исламское государство» (Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации). Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ «ФСБ РФ на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ», — сообщается в заявлении ФСБ. Задержанные планировали теракты на транспортном объекте. В ходе обысков по месту проживания задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из военных объектов Ленинградской области, передавал RT. Планировался поджог административного здания Минобороны РФ.

В Ставропольском крае обезврежена террористическая ячейка организации «Исламское государство» (Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации). Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ «ФСБ РФ на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ», — сообщается в заявлении ФСБ. Задержанные планировали теракты на транспортном объекте. В ходе обысков по месту проживания задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из военных объектов Ленинградской области, передавал RT. Планировался поджог административного здания Минобороны РФ.