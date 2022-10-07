В Германии назвали Зеленского опасным для Европы

Читатели Die Welt посчитали призывы Зеленского угрозой для Европы

07 октября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

На Владимира Зеленского обрушился шквал негодования после призывов к удару по России Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому стал призыв главы Украины нанести «превентивные удары» по РФ. «Прошу, пожалуйста, не пускайте эту страну в ЕС и уж тем более в НАТО», — комментирует Nicole K. Kai B. уверен в том, что немецкие политики не до конца осознают, какую опасность представляет глава Украины. «Он опасен, однако наши политики этого не осознают», — заявил комментатор. Cooking вспомнил об актерском прошло президента Украины. «Он [Зеленский] — актер и думает, что играет роль всей своей жизни», — резюмирует пользователь. Пользователь с ником Realist пишет, что Зеленский представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества, а Really now добавил, что Зеленского вовсе нужно «изолировать». Ранее президент Украины Зеленский заявил, что НАТО должны произвести по России «превентивный» удар, чтобы «предупредить» ядерную атаку со стороны Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин ранее говорит, что ядерная война никогда не должна быть развязана, однако Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.

Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому стал призыв главы Украины нанести «превентивные удары» по РФ. «Прошу, пожалуйста, не пускайте эту страну в ЕС и уж тем более в НАТО», — комментирует Nicole K. Kai B. уверен в том, что немецкие политики не до конца осознают, какую опасность представляет глава Украины. «Он опасен, однако наши политики этого не осознают», — заявил комментатор. Cooking вспомнил об актерском прошло президента Украины. «Он [Зеленский] — актер и думает, что играет роль всей своей жизни», — резюмирует пользователь. Пользователь с ником Realist пишет, что Зеленский представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества, а Really now добавил, что Зеленского вовсе нужно «изолировать». Ранее президент Украины Зеленский заявил, что НАТО должны произвести по России «превентивный» удар, чтобы «предупредить» ядерную атаку со стороны Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин ранее говорит, что ядерная война никогда не должна быть развязана, однако Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.