В Екатеринбурге иностранец записался добровольцем на СВО, несмотря на угрозу сесть на 10 лет

Гражданин Узбекистана записался добровольцем на спецоперацию в Свердловской области

Верный пес будет ждать возвращения хозяина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Екатеринбурга Тимур Мукашев, приехавший на Урал из Узбекистана, записался добровольцем в российские войска, чтобы помочь товарищам в спецоперации. За участие в СВО на стороне России ему на родине грозит лишение свободы до 10 лет. Мужчина объяснил URA.RU, почему, несмотря на угрозу, он не смог остаться в стороне.

«Последние десять лет я здесь живу, работаю, друзья, близкие — все здесь. Забрали моего близкого товарища, у него две недели назад родился второй ребенок. А как я могу здесь спокойно жить, спать? Руки-ноги целы, мужик здоровый, надо идти помогать», — считает Тимур Мукашев.

Тимур родился в Бухаре, но в последние годы трудится в Екатеринбурге строителем. В приемный пункт отбора на военную службу по контракту он явился с собакой. «Это Вегас. К сожалению, его взять с собой нельзя. За ним присмотрят, пока меня не будет», — Тимур гладит верного друга по голове.

Мукашев рассказал, что его зачислили в ВДВ. Ранее он служил в альтернативной службе МЧС, принимал участие в ликвидации аварий, катастроф. «Опыт спасения людей есть, так что помощь моя пригодится», — надеется доброволец.

На родине мужчине грозит уголовная ответственность за участие в СВО на стороне российской армии (некоторые страны Центральной Азии пригрозили своим гражданам лишением свободы за участие в боевых действиях на территории иностранных государств — прим. ред.). Но это Тимура не пугает.

«Я носитель русского языка, его я знаю на отлично. Я могу поговорить на любые темы, я знаю всех писателей, я учился в русской школе. Знаете, как Задорнов говорил? Можно быть нерусским, но жить по-русски. Я последние годы здесь живу. Сейчас такая ситуация. Надо ехать помогать. Других вариантов нет», — уверен мужчина.

Ранее URA.RU писало про другого добровольца из Екатеринбурга, который вызвался принять участие в спецоперации на Украине. «У меня дети. Надо, чтобы они спали спокойно», — объяснил мужчина корреспонденту.