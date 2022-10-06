06 октября 2022

Из Нового Уренгоя впервые открывают рейсы в Барнаул и Иркутск

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Первый самолет полетит по маршруту 17 октября Фото:

Новый Уренгой (ЯНАО), Барнаул и Иркутск впервые свяжет прямой рейсы. Первый полет назначен на 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уренгойаэроинвест», которая осуществляет управление аэропортом Нового Уренгоя.

«С 17 октября прямые регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой в Барнаул и Иркутск открывает авиакомпания „ИрАэро“. Направление впервые станет доступно для ямальцев и гостей региона. Полет будет выполняться по маршруту Иркутск — Барнаул — Новый Уренгой — Барнаул — Иркутск еженедельно по понедельникам на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти рейсы будут субсидироваться правительством РФ. Цена билета от Иркутска до Нового Уренгоя — 13690 рублей, с Барнаула — 9300 рублей.

Ранее субсидии от правительства РФ получила и авиакомпания «Ямал». Отмечается, что у перевозчика 35 маршрутов, получивших бюджетное финансирование.

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Новый Уренгой (ЯНАО), Барнаул и Иркутск впервые свяжет прямой рейсы. Первый полет назначен на 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уренгойаэроинвест», которая осуществляет управление аэропортом Нового Уренгоя. «С 17 октября прямые регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой в Барнаул и Иркутск открывает авиакомпания „ИрАэро“. Направление впервые станет доступно для ямальцев и гостей региона. Полет будет выполняться по маршруту Иркутск — Барнаул — Новый Уренгой — Барнаул — Иркутск еженедельно по понедельникам на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров», — говорится в сообщении. Отмечается, что эти рейсы будут субсидироваться правительством РФ. Цена билета от Иркутска до Нового Уренгоя — 13690 рублей, с Барнаула — 9300 рублей. Ранее субсидии от правительства РФ получила и авиакомпания «Ямал». Отмечается, что у перевозчика 35 маршрутов, получивших бюджетное финансирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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