Мэр Кургана предложила «учителю года России» стать директором

07 октября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова встретилась с лауреатом конкурса «Учитель года России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова предложила лауреату конкурса «Учитель года России» Юрию Долгих руководящую должность. Учитель согласился, написала Ситникова в своем telegram-канале. «Наш Юрий Долгих, который представлял Курган на Всероссийском конкурсе „Учитель года России“, вернулся в Курган. […] Мы по праву гордимся нашими педагогами, и успех Юрия Сергеевича на всероссийском уровне — это успех всей нашей системы образования. Это впервые за всю историю образования Курганской области, когда наш педагог становится лауреатом Всероссийского конкурса „Учитель года“. И, конечно, наши лучшие педагоги должны расти, поэтому предложила Юрию Сергеевичу стать руководителем одного из образовательных учреждений города Кургана, и он дал на это свое согласие», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Мэр отметила, что встреча с лауреатом конкурса прошла 7 октября. На ней обсудили участие в конкурсе и общие впечатления. Юрий Долгих — учитель истории и обществознания гимназии №19. Он стал одним из 15 лауреатов финального этапа конкурса «Учитель года России». Ранее URA.RU писало, что в школы города Кургана требуется 173 учителей по разным предметам, причем наибольшее количество вакансий педагогов иностранных языков — больше 40. Несмотря на это образовательный процесс в школах города проходит в штатном режиме, а учебные планы выполняются в полном объеме по всем предметам, отметили в мэрии. Глава Кургана Елена Ситникова (на фото справа) встретилась с лауреатом конкурса «Учитель года России» Юрием Долгих фото: telergam-канал Елены Ситниковой

Глава Кургана Елена Ситникова предложила лауреату конкурса «Учитель года России» Юрию Долгих руководящую должность. Учитель согласился, написала Ситникова в своем telegram-канале. «Наш Юрий Долгих, который представлял Курган на Всероссийском конкурсе „Учитель года России“, вернулся в Курган. […] Мы по праву гордимся нашими педагогами, и успех Юрия Сергеевича на всероссийском уровне — это успех всей нашей системы образования. Это впервые за всю историю образования Курганской области, когда наш педагог становится лауреатом Всероссийского конкурса „Учитель года“. И, конечно, наши лучшие педагоги должны расти, поэтому предложила Юрию Сергеевичу стать руководителем одного из образовательных учреждений города Кургана, и он дал на это свое согласие», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Мэр отметила, что встреча с лауреатом конкурса прошла 7 октября. На ней обсудили участие в конкурсе и общие впечатления. Юрий Долгих — учитель истории и обществознания гимназии №19. Он стал одним из 15 лауреатов финального этапа конкурса «Учитель года России». Ранее URA.RU писало, что в школы города Кургана требуется 173 учителей по разным предметам, причем наибольшее количество вакансий педагогов иностранных языков — больше 40. Несмотря на это образовательный процесс в школах города проходит в штатном режиме, а учебные планы выполняются в полном объеме по всем предметам, отметили в мэрии.