На Украине запретили российскую музыку

07 октября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

На Украине опубликовали закон, запрещающий музыку российских исполнителей Фото: Размик Закарян © URA.RU На территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября. «Запрет прежде всего касается телевидения, радио и общественных мест, где запрещено воспроизводить российские музыкальные произведения, песни в исполнении российских певцов, „являющихся или бывших в любой период после 1991 года гражданами государства, признанного Верховной радой государством-агрессором“», — сообщается в законе. Также в документе упоминается и о запрете гастролей российских музыкантов на Украине. Предложение запретить русскую музыку поступило в Верховную Раду 30 мая 2022 года. Законопроект был одобрен 19 июня. Ранее на Украине выходил закон, запрещающий использование русского языка в образовательной системе.

На территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября. «Запрет прежде всего касается телевидения, радио и общественных мест, где запрещено воспроизводить российские музыкальные произведения, песни в исполнении российских певцов, „являющихся или бывших в любой период после 1991 года гражданами государства, признанного Верховной радой государством-агрессором“», — сообщается в законе. Также в документе упоминается и о запрете гастролей российских музыкантов на Украине. Предложение запретить русскую музыку поступило в Верховную Раду 30 мая 2022 года. Законопроект был одобрен 19 июня. Ранее на Украине выходил закон, запрещающий использование русского языка в образовательной системе.