На Украине запретили российскую музыку

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На Украине опубликовали закон, запрещающий музыку российских исполнителей Фото:

На территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября.

«Запрет прежде всего касается телевидения, радио и общественных мест, где запрещено воспроизводить российские музыкальные произведения, песни в исполнении российских певцов, „являющихся или бывших в любой период после 1991 года гражданами государства, признанного Верховной радой государством-агрессором“», — сообщается в законе. Также в документе упоминается и о запрете гастролей российских музыкантов на Украине.

Предложение запретить русскую музыку поступило в Верховную Раду 30 мая 2022 года. Законопроект был одобрен 19 июня. Ранее на Украине выходил закон, запрещающий использование русского языка в образовательной системе.

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На территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября. «Запрет прежде всего касается телевидения, радио и общественных мест, где запрещено воспроизводить российские музыкальные произведения, песни в исполнении российских певцов, „являющихся или бывших в любой период после 1991 года гражданами государства, признанного Верховной радой государством-агрессором“», — сообщается в законе. Также в документе упоминается и о запрете гастролей российских музыкантов на Украине. Предложение запретить русскую музыку поступило в Верховную Раду 30 мая 2022 года. Законопроект был одобрен 19 июня. Ранее на Украине выходил закон, запрещающий использование русского языка в образовательной системе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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