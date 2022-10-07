На калужском аэродроме взорвался украинский беспилотник

Взрыв произошел в результате падения беспилотника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области произошел взрыв в результате падения беспилотника. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня на военном аэродроме „Шайковка“ на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — написал Шапша в Telegram. Пострадавших нет, инфраструктура аэродрома и техника не повреждены, отметил губернатор.
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