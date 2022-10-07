Жители Красноуфимска (Свердловская область) смогут добраться до Екатеринбурга на электропоезде «Ласточка» за три с половиной часа. Скоростной поезд начнет курсировать между городами с 17 октября. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«С 17 октября пригородные электропоезда „Ласточка“ начнут курсировать по маршруту, который анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, из Екатеринбурга в Красноуфимск. Теперь уральцы смогут за 3 часа 20 минут добираться до пункта назначения, комфортно и без пересадки в „Дружинино“», — сообщает ДИП.
Скоростных поездов будет два, они отправятся с вокзала утром и вечером. Из Екатеринбурга «Ласточки» выйдет в 10:27 и 19:37 по местному времени, из Красноуфимска поезда пойдут в 6:50 и 14:19. Электропоезд будет останавливаться на ВИЗе, станциях «Ревда», «Дружинино», «Бисертский завод» и «Уфимка». По полному тарифу билет обойдется в 470 рублей, также действуют все виды льгот.
Свердловский губернатор ранее поставил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства задачу проработать вместе с железной дорогой вопрос о продление маршрутов «Ласточек» до Красноуфимска. «Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на „Ласточке“. Мы должны иметь планы — я уже думаю, даже вплоть до Ивделя», — заявил Евгений Куйвашев на совещании по северным территориям.
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Фото: департамент информационной политики
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Жители Красноуфимска (Свердловская область) смогут добраться до Екатеринбурга на электропоезде «Ласточка» за три с половиной часа. Скоростной поезд начнет курсировать между городами с 17 октября. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «С 17 октября пригородные электропоезда „Ласточка“ начнут курсировать по маршруту, который анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, из Екатеринбурга в Красноуфимск. Теперь уральцы смогут за 3 часа 20 минут добираться до пункта назначения, комфортно и без пересадки в „Дружинино“», — сообщает ДИП. Скоростных поездов будет два, они отправятся с вокзала утром и вечером. Из Екатеринбурга «Ласточки» выйдет в 10:27 и 19:37 по местному времени, из Красноуфимска поезда пойдут в 6:50 и 14:19. Электропоезд будет останавливаться на ВИЗе, станциях «Ревда», «Дружинино», «Бисертский завод» и «Уфимка». По полному тарифу билет обойдется в 470 рублей, также действуют все виды льгот. Свердловский губернатор ранее поставил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства задачу проработать вместе с железной дорогой вопрос о продление маршрутов «Ласточек» до Красноуфимска. «Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на „Ласточке“. Мы должны иметь планы — я уже думаю, даже вплоть до Ивделя», — заявил Евгений Куйвашев на совещании по северным территориям. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово в Качканар запускают несколько пар скоростных электричек «Ласточка», которые будут проезжать через Нижний Тагил, Кушву и поселок Баранчинский. Проезд от Екатеринбурга до Качканара будет стоить 580 рублей.