Танковый инструктор высказался об отправке неподготовленных резервистов на фронт

Российские резервисты, мобилизованные в рамках специальной военной операции в Украине, отправляются в бой после полной подготовки. «На убой» мобилизантов не отправляют, заявил URA.RU инструктор по подготовке танкистов с позывным «Дирол».
«Те, кто приходит на переобучение, обучаются достойно и могут показывать результаты не только тут, но и на поле боя. Никто просто так людей на убой никуда не кидает. Мобилизованные полностью проходят подготовку, чтобы танкисты шли вперед в полной уверенности, что смогут прикрыть не только себя, но и пехоту, которая идет за ними. Никто неподготовленный отсюда не уезжает: если экипаж не готов, он остается на неделю, если что, еще задерживается», — сказал «Дирол».
Инструктор подчеркнул, что «с гражданки» иногда приходят люди, которые последний раз сидели в танке 20 лет назад. Поэтому специалисты заново объясняют резервистам, как включать системы в танках, как устранять ошибки. «В основном, все служили на разной технике — единицы приходят, кто на срочной службе работал с такой же. Конечно, легче переобучить того, кто уже в танке сидел и понимает, что к чему. Шестой день подготовки — экипаж уже довольно хорошо друг друга чувствует и показывает неплохие результаты», — заключил «Дирол».
Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в окрестностях Луганска. Ежедневно здесь готовят около 500 мобилизантов. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек.
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Российские резервисты, мобилизованные в рамках специальной военной операции в Украине, отправляются в бой после полной подготовки. «На убой» мобилизантов не отправляют, заявил URA.RU инструктор по подготовке танкистов с позывным «Дирол». «Те, кто приходит на переобучение, обучаются достойно и могут показывать результаты не только тут, но и на поле боя. Никто просто так людей на убой никуда не кидает. Мобилизованные полностью проходят подготовку, чтобы танкисты шли вперед в полной уверенности, что смогут прикрыть не только себя, но и пехоту, которая идет за ними. Никто неподготовленный отсюда не уезжает: если экипаж не готов, он остается на неделю, если что, еще задерживается», — сказал «Дирол». Инструктор подчеркнул, что «с гражданки» иногда приходят люди, которые последний раз сидели в танке 20 лет назад. Поэтому специалисты заново объясняют резервистам, как включать системы в танках, как устранять ошибки. «В основном, все служили на разной технике — единицы приходят, кто на срочной службе работал с такой же. Конечно, легче переобучить того, кто уже в танке сидел и понимает, что к чему. Шестой день подготовки — экипаж уже довольно хорошо друг друга чувствует и показывает неплохие результаты», — заключил «Дирол». Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в окрестностях Луганска. Ежедневно здесь готовят около 500 мобилизантов. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек.