В Новом Уренгое открыли духовно-просветительский центр для мусульман

07 октября 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

В Центре будут обучаться как взрослые, так и дети (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В церемонии открытия духовно-просветительского центра в Новом Уренгое участвовал Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджутдин. В мэрии города заявили, что одновременно в центре смогут заниматься до 60 человек. «В вечернее время здесь будут обучаться взрослые, в выходные — дети. Одновременно в трех учебных классах могут заниматься 50-60 человек. Прихожане будут изучать арабский язык, основы семейных, общественных и патриотических ценностей, проповедовать мир и согласие», — отметил мэр города Андрей Воронов. Также отмечается, что центр оснащен всем необходимым. В нем есть библиотека, гардеробная, конференц-зал, три классные комнаты (мужские и женские), учительская, помещение для приема пищи и др. Строительство заняло три года. Центр строился при поддержке главы региона Дмитрия Артюхова и окружного правительства. Также помощь оказывали городские предприятия и горожане. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Духовного управления мусульман России. Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил губернатора за открытость ко всему мусульманскому миру.

В церемонии открытия духовно-просветительского центра в Новом Уренгое участвовал Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджутдин. В мэрии города заявили, что одновременно в центре смогут заниматься до 60 человек. «В вечернее время здесь будут обучаться взрослые, в выходные — дети. Одновременно в трех учебных классах могут заниматься 50-60 человек. Прихожане будут изучать арабский язык, основы семейных, общественных и патриотических ценностей, проповедовать мир и согласие», — отметил мэр города Андрей Воронов. Также отмечается, что центр оснащен всем необходимым. В нем есть библиотека, гардеробная, конференц-зал, три классные комнаты (мужские и женские), учительская, помещение для приема пищи и др. Строительство заняло три года. Центр строился при поддержке главы региона Дмитрия Артюхова и окружного правительства. Также помощь оказывали городские предприятия и горожане. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Духовного управления мусульман России. Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил губернатора за открытость ко всему мусульманскому миру.