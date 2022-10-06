В Новом Уренгое открыли духовно-просветительский центр для мусульман

В церемонии открытия духовно-просветительского центра в Новом Уренгое участвовал Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджутдин. В мэрии города заявили, что одновременно в центре смогут заниматься до 60 человек.
«В вечернее время здесь будут обучаться взрослые, в выходные — дети. Одновременно в трех учебных классах могут заниматься 50-60 человек. Прихожане будут изучать арабский язык, основы семейных, общественных и патриотических ценностей, проповедовать мир и согласие», — отметил мэр города Андрей Воронов.
Также отмечается, что центр оснащен всем необходимым. В нем есть библиотека, гардеробная, конференц-зал, три классные комнаты (мужские и женские), учительская, помещение для приема пищи и др.
Строительство заняло три года. Центр строился при поддержке главы региона Дмитрия Артюхова и окружного правительства. Также помощь оказывали городские предприятия и горожане.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Духовного управления мусульман России. Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил губернатора за открытость ко всему мусульманскому миру.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao