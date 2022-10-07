Шольц оставил Зеленского без поддержки

07 октября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц против ядерного удара по России, заявили в пресс-службе кабмина ФРГ Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против превентивного ядерного удара. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря кабмина Германии Вольфганг Брюхнер. Ранее насести превентивный ядерный удар по России предложил президент Украины Владимир Зеленский. «Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — приводит слова Вольфганга Брюхнгера РИА «Новости». Он уточнил, что на данный момент у Шольца нет сформулированной позиции по словам Зеленского. Ранее президент Украины заявил, что НАТО должны произвести по России «превентивный» ядерный удар, чтобы «предупредить» атаку со стороны Российской Федерации. Однако после пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил заверить, что украинский лидер подразумевал совсем другое. По его словам, речь шла о периоде до 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию по защите Донбасса от геноцида со стороны Киева. Президент РФ Владимир Путин ранее говорит, что ядерная война никогда не должна быть развязана, однако Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед, уточняет Life .

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против превентивного ядерного удара. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря кабмина Германии Вольфганг Брюхнер. Ранее насести превентивный ядерный удар по России предложил президент Украины Владимир Зеленский. «Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — приводит слова Вольфганга Брюхнгера РИА «Новости». Он уточнил, что на данный момент у Шольца нет сформулированной позиции по словам Зеленского. Ранее президент Украины заявил, что НАТО должны произвести по России «превентивный» ядерный удар, чтобы «предупредить» атаку со стороны Российской Федерации. Однако после пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил заверить, что украинский лидер подразумевал совсем другое. По его словам, речь шла о периоде до 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию по защите Донбасса от геноцида со стороны Киева. Президент РФ Владимир Путин ранее говорит, что ядерная война никогда не должна быть развязана, однако Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед, уточняет Life.