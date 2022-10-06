06 октября 2022

ФСБ поймала в Челябинске террориста и выдворила его из России. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники УФСБ по региону депортировали террориста на родину Фото:

Сотрудники УФСБ по региону в Челябинске задержали участника террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по решению суда преступник был депортирован на родину, где его взяли под стражу.

«Являясь приверженцем международной террористической организации, иностранец скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ. По решению суда за нарушение режима пребывания в стране он был выдворен за пределы РФ и арестован на родине», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве отметили, что поиском и поимкой террориста занимались сотрудники УФСБ и отдел Национального центрального бюро Интерпола регионального полицейского главка. Слаженными действиями они выполнили задачу по поимке преступника.

В конце августа в Копейск, город-спутник Челябинска, запретили въезд четырем мигрантам из-за опасности теракта. В мэрии города объяснили, что такое решение приняла городская антитеррористическая комиссия.

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Сотрудники УФСБ по региону в Челябинске задержали участника террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по решению суда преступник был депортирован на родину, где его взяли под стражу. «Являясь приверженцем международной террористической организации, иностранец скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ. По решению суда за нарушение режима пребывания в стране он был выдворен за пределы РФ и арестован на родине», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ. В ведомстве отметили, что поиском и поимкой террориста занимались сотрудники УФСБ и отдел Национального центрального бюро Интерпола регионального полицейского главка. Слаженными действиями они выполнили задачу по поимке преступника. В конце августа в Копейск, город-спутник Челябинска, запретили въезд четырем мигрантам из-за опасности теракта. В мэрии города объяснили, что такое решение приняла городская антитеррористическая комиссия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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