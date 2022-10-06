Сотрудники УФСБ по региону в Челябинске задержали участника террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по решению суда преступник был депортирован на родину, где его взяли под стражу.
«Являясь приверженцем международной террористической организации, иностранец скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ. По решению суда за нарушение режима пребывания в стране он был выдворен за пределы РФ и арестован на родине», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ.
В ведомстве отметили, что поиском и поимкой террориста занимались сотрудники УФСБ и отдел Национального центрального бюро Интерпола регионального полицейского главка. Слаженными действиями они выполнили задачу по поимке преступника.
В конце августа в Копейск, город-спутник Челябинска, запретили въезд четырем мигрантам из-за опасности теракта. В мэрии города объяснили, что такое решение приняла городская антитеррористическая комиссия.
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