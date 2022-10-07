Военные РФ отбили наступление ВСУ по трем направлениям

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Военные РФ уничтожили более 100 солдат ВСУ в ДНР и более 300 — в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отбили наступление вооруженных сил Украины на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские войска уничтожили более 300 солдат ВСУ в Херсонской области и более 100 — в Донецкой народной республике.

«Два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении, ВС РФ отразили атаки. Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении», — сообщает военное ведомство. На николаево-криворожском направлении ВСУ были отброшены на исходные позиции.

В Донецкой народной республике военные РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ. Всего было уничтожено более 100 украинских военных. В Херсонской области армия РФ ударила по тактической группе 60-й пехотной бригады ВСУ. Уничтожено более 300 солдат ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основные цели — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей Донбасса.

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Российские военные отбили наступление вооруженных сил Украины на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские войска уничтожили более 300 солдат ВСУ в Херсонской области и более 100 — в Донецкой народной республике. «Два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении, ВС РФ отразили атаки. Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении», — сообщает военное ведомство. На николаево-криворожском направлении ВСУ были отброшены на исходные позиции. В Донецкой народной республике военные РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ. Всего было уничтожено более 100 украинских военных. В Херсонской области армия РФ ударила по тактической группе 60-й пехотной бригады ВСУ. Уничтожено более 300 солдат ВСУ, уточнили в Минобороны РФ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основные цели — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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