Военные РФ отбили наступление ВСУ по трем направлениям

Российские военные отбили наступление вооруженных сил Украины на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские войска уничтожили более 300 солдат ВСУ в Херсонской области и более 100 — в Донецкой народной республике.
«Два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении, ВС РФ отразили атаки. Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении», — сообщает военное ведомство. На николаево-криворожском направлении ВСУ были отброшены на исходные позиции.
В Донецкой народной республике военные РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ. Всего было уничтожено более 100 украинских военных. В Херсонской области армия РФ ударила по тактической группе 60-й пехотной бригады ВСУ. Уничтожено более 300 солдат ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основные цели — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей Донбасса.
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Российские военные отбили наступление вооруженных сил Украины на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские войска уничтожили более 300 солдат ВСУ в Херсонской области и более 100 — в Донецкой народной республике. «Два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении, ВС РФ отразили атаки. Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении», — сообщает военное ведомство. На николаево-криворожском направлении ВСУ были отброшены на исходные позиции. В Донецкой народной республике военные РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ. Всего было уничтожено более 100 украинских военных. В Херсонской области армия РФ ударила по тактической группе 60-й пехотной бригады ВСУ. Уничтожено более 300 солдат ВСУ, уточнили в Минобороны РФ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основные цели — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей Донбасса.