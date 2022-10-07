Лукашенко подарил Путину трактор BELARUS

Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения российского лидера преподнес российскому лидеру Владимиру Путину подарок в виде трактора BELARUS. Об этом сообщил сам белорусский глава.
Известно, что стоимость подаренной машины составляет 5 млн 590 тысяч рублей. Лукашенко раскрыл детали подарка, отвечая на вопрос журналиста во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА).
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения российского лидера преподнес российскому лидеру Владимиру Путину подарок в виде трактора BELARUS. Об этом сообщил сам белорусский глава. Известно, что стоимость подаренной машины составляет 5 млн 590 тысяч рублей. Лукашенко раскрыл детали подарка, отвечая на вопрос журналиста во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). 7 октября российскому лидеру исполнилось 70 лет, сообщает «Дни.ру». В этот день Владимир Путин принимает поздравления от политиков и глав государств. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на пятницу у российского лидера запланированы рабочие мероприятия.