Лукашенко подарил Путину трактор BELARUS

Лукашенко подарил Путину трактор за 5,5 млн рублей
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Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко подарил Путину машину стоимостью 5 млн 590 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Путин отмечает 70-летие

Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения российского лидера преподнес российскому лидеру Владимиру Путину подарок в виде трактора BELARUS. Об этом сообщил сам белорусский глава.

Известно, что стоимость подаренной машины составляет 5 млн 590 тысяч рублей. Лукашенко раскрыл детали подарка, отвечая на вопрос журналиста во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА).

7 октября российскому лидеру исполнилось 70 лет, сообщает «Дни.ру». В этот день Владимир Путин принимает поздравления от политиков и глав государств. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на пятницу у российского лидера запланированы рабочие мероприятия.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения российского лидера преподнес российскому лидеру Владимиру Путину подарок в виде трактора BELARUS. Об этом сообщил сам белорусский глава. Известно, что стоимость подаренной машины составляет 5 млн 590 тысяч рублей. Лукашенко раскрыл детали подарка, отвечая на вопрос журналиста во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). 7 октября российскому лидеру исполнилось 70 лет, сообщает «Дни.ру». В этот день Владимир Путин принимает поздравления от политиков и глав государств. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на пятницу у российского лидера запланированы рабочие мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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