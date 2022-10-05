В Кремле сообщили о планах Путина в его день рождения

В Кремле рассказали о планах президента РФ Владимира Путина на день рождения
В свой день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин будет заниматься рабочими вопросами. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У президента запланированы рабочие мероприятия. Мы проинформируем вас», — сообщил Песков.
В пятницу, 7 октября, президент РФ Владимир Путин будет отмечать день рождения. Сегодня, 5 октября, Путин поздравил с днем рождения своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона.
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