В Кремле сообщили о планах Путина в его день рождения

В Кремле сообщили о планах президента РФ Владимира Путина в его день рождения
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле рассказали о планах президента РФ Владимира Путина на день рождения Фото:

В свой день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин будет заниматься рабочими вопросами. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента запланированы рабочие мероприятия. Мы проинформируем вас», — сообщил Песков.

В пятницу, 7 октября, президент РФ Владимир Путин будет отмечать день рождения. Сегодня, 5 октября, Путин поздравил с днем рождения своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона.

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В свой день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин будет заниматься рабочими вопросами. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «У президента запланированы рабочие мероприятия. Мы проинформируем вас», — сообщил Песков. В пятницу, 7 октября, президент РФ Владимир Путин будет отмечать день рождения. Сегодня, 5 октября, Путин поздравил с днем рождения своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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