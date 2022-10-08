Диетолог Калинчев предупредил об опасности экзотических морепродуктов

Экзотические морепродукты не полезны для жителей России, так как могут вызвать сильную аллергию или стать причиной отравления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
«Я бы не рекомендовал употреблять экзотические морепродукты людям, которые не живут в зоне, где все это добывается. Так как очень часто бывают аллергические реакции. Самая распространенная — на устриц. В кино часто это показывают, когда у человека происходит реакция по типу анафилактического шока. В устрице есть сильный аллерген, хотя это и хороший легко усваиваемый белок. Мидии, пожалуйста, их можно купить и у нас в магазине. Но только нужно не забывать, что если вы их готовите сами, то их нужно правильно термически обрабатывать, чтобы не получить какую-нибудь экзотическую болезнь или просто не отравиться», — объяснил Алексей Калинчев.
По словам диетолога, для россиян полезнее всего из морепродуктов раки, креветки, крабы и гребешки. «Я бы рекомендовал классические морепродукты, типа креветок, раков, крабов, гребешков. Это нам более привычно, понятно. Там содержится легко усваиваемый белок. Он также есть в курятине и свинине, но если это приелось, то для разнообразия подойдет. Купили в супермаркете замороженные креветки, сварили их, сделали салат. Также хорошая история — это водоросли. Они очень полезные из-за содержания йода, различных микро, макроэлементов. Но они на любителя», — подчеркнул Калинчев.
В беседе с URA.RU врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова добавила, что из-за загрязнения морей, добытые оттуда продукты могут содержать тяжелые металлы. «Морепродукты — это основа средиземноморской кухни, источник высококачественного животного белка, йода, витамина pp, B6, меди, железа. Однако, в связи с загрязнением морей и океанов, они могут накапливать в себе тяжелые металлы и другие вредные соединения. Плюс, важно, как хранился и транспортировался продукт», — отметила она.
В этот день 8 октября во всем мире отмечается День осьминога. Учрежден был праздник онлайн-журналом Octopus News Magazine. Цифра восемь выбрана по количеству щупальцев осьминогов.
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Экзотические морепродукты не полезны для жителей России, так как могут вызвать сильную аллергию или стать причиной отравления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Я бы не рекомендовал употреблять экзотические морепродукты людям, которые не живут в зоне, где все это добывается. Так как очень часто бывают аллергические реакции. Самая распространенная — на устриц. В кино часто это показывают, когда у человека происходит реакция по типу анафилактического шока. В устрице есть сильный аллерген, хотя это и хороший легко усваиваемый белок. Мидии, пожалуйста, их можно купить и у нас в магазине. Но только нужно не забывать, что если вы их готовите сами, то их нужно правильно термически обрабатывать, чтобы не получить какую-нибудь экзотическую болезнь или просто не отравиться», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, для россиян полезнее всего из морепродуктов раки, креветки, крабы и гребешки. «Я бы рекомендовал классические морепродукты, типа креветок, раков, крабов, гребешков. Это нам более привычно, понятно. Там содержится легко усваиваемый белок. Он также есть в курятине и свинине, но если это приелось, то для разнообразия подойдет. Купили в супермаркете замороженные креветки, сварили их, сделали салат. Также хорошая история — это водоросли. Они очень полезные из-за содержания йода, различных микро, макроэлементов. Но они на любителя», — подчеркнул Калинчев. В беседе с URA.RU врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова добавила, что из-за загрязнения морей, добытые оттуда продукты могут содержать тяжелые металлы. «Морепродукты — это основа средиземноморской кухни, источник высококачественного животного белка, йода, витамина pp, B6, меди, железа. Однако, в связи с загрязнением морей и океанов, они могут накапливать в себе тяжелые металлы и другие вредные соединения. Плюс, важно, как хранился и транспортировался продукт», — отметила она. В этот день 8 октября во всем мире отмечается День осьминога. Учрежден был праздник онлайн-журналом Octopus News Magazine. Цифра восемь выбрана по количеству щупальцев осьминогов.