Диетолог Калинчев предупредил об опасности экзотических морепродуктов

Диетолог Калинчев: экзотические морепродукты могут вызывать сильные аллергии

08 октября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Устрицы могут вызвать сильную аллергию, считает Алексей Калинчев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Экзотические морепродукты не полезны для жителей России, так как могут вызвать сильную аллергию или стать причиной отравления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Я бы не рекомендовал употреблять экзотические морепродукты людям, которые не живут в зоне, где все это добывается. Так как очень часто бывают аллергические реакции. Самая распространенная — на устриц. В кино часто это показывают, когда у человека происходит реакция по типу анафилактического шока. В устрице есть сильный аллерген, хотя это и хороший легко усваиваемый белок. Мидии, пожалуйста, их можно купить и у нас в магазине. Но только нужно не забывать, что если вы их готовите сами, то их нужно правильно термически обрабатывать, чтобы не получить какую-нибудь экзотическую болезнь или просто не отравиться», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, для россиян полезнее всего из морепродуктов раки, креветки, крабы и гребешки. «Я бы рекомендовал классические морепродукты, типа креветок, раков, крабов, гребешков. Это нам более привычно, понятно. Там содержится легко усваиваемый белок. Он также есть в курятине и свинине, но если это приелось, то для разнообразия подойдет. Купили в супермаркете замороженные креветки, сварили их, сделали салат. Также хорошая история — это водоросли. Они очень полезные из-за содержания йода, различных микро, макроэлементов. Но они на любителя», — подчеркнул Калинчев. В беседе с URA.RU врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова добавила, что из-за загрязнения морей, добытые оттуда продукты могут содержать тяжелые металлы. «Морепродукты — это основа средиземноморской кухни, источник высококачественного животного белка, йода, витамина pp, B6, меди, железа. Однако, в связи с загрязнением морей и океанов, они могут накапливать в себе тяжелые металлы и другие вредные соединения. Плюс, важно, как хранился и транспортировался продукт», — отметила она. В этот день 8 октября во всем мире отмечается День осьминога. Учрежден был праздник онлайн-журналом Octopus News Magazine. Цифра восемь выбрана по количеству щупальцев осьминогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экзотические морепродукты не полезны для жителей России, так как могут вызвать сильную аллергию или стать причиной отравления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Я бы не рекомендовал употреблять экзотические морепродукты людям, которые не живут в зоне, где все это добывается. Так как очень часто бывают аллергические реакции. Самая распространенная — на устриц. В кино часто это показывают, когда у человека происходит реакция по типу анафилактического шока. В устрице есть сильный аллерген, хотя это и хороший легко усваиваемый белок. Мидии, пожалуйста, их можно купить и у нас в магазине. Но только нужно не забывать, что если вы их готовите сами, то их нужно правильно термически обрабатывать, чтобы не получить какую-нибудь экзотическую болезнь или просто не отравиться», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, для россиян полезнее всего из морепродуктов раки, креветки, крабы и гребешки. «Я бы рекомендовал классические морепродукты, типа креветок, раков, крабов, гребешков. Это нам более привычно, понятно. Там содержится легко усваиваемый белок. Он также есть в курятине и свинине, но если это приелось, то для разнообразия подойдет. Купили в супермаркете замороженные креветки, сварили их, сделали салат. Также хорошая история — это водоросли. Они очень полезные из-за содержания йода, различных микро, макроэлементов. Но они на любителя», — подчеркнул Калинчев. В беседе с URA.RU врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова добавила, что из-за загрязнения морей, добытые оттуда продукты могут содержать тяжелые металлы. «Морепродукты — это основа средиземноморской кухни, источник высококачественного животного белка, йода, витамина pp, B6, меди, железа. Однако, в связи с загрязнением морей и океанов, они могут накапливать в себе тяжелые металлы и другие вредные соединения. Плюс, важно, как хранился и транспортировался продукт», — отметила она. В этот день 8 октября во всем мире отмечается День осьминога. Учрежден был праздник онлайн-журналом Octopus News Magazine. Цифра восемь выбрана по количеству щупальцев осьминогов.