06 октября 2022

Семью из ЯНАО приняли в «Команду Путина». Фото

Многодетная семья из ЯНАО получила общественную награду «Команда Путина»
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Трудовые мигранты в
Многодетную семью Михаила и Ольги Дружининых наградили общественной наградой Фото:

Многодетной семье Михаила и Ольги Дружининых из Салехарда (ЯНАО) вручили недавно учрежденную общественную награду «Команда Путина». Об этом сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в своем telegram-канале.

«Поздравляю семью Дружининых с новой почетной общественной наградой „Команда Путина“. В многодетной семье воспитывается 17 детей, 13 из которых — приемные», — написал Титовский.

В семье воспитываются дети из Иркутской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Лабытнанги. Их семья — Россия в миниатюре, приводит слова Ольги Дружининой Титовский.

Ранее URA.RU рассказало, что семья Дружининых из Салехарда взяла под опеку детей с Донбасса. Сейчас Ольга и Михаил опекают четырех детей, прибывших оттуда.

Михаил и Ольга Дружинины с детьми
Фото:

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Многодетной семье Михаила и Ольги Дружининых из Салехарда (ЯНАО) вручили недавно учрежденную общественную награду «Команда Путина». Об этом сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в своем telegram-канале. «Поздравляю семью Дружининых с новой почетной общественной наградой „Команда Путина“. В многодетной семье воспитывается 17 детей, 13 из которых — приемные», — написал Титовский. В семье воспитываются дети из Иркутской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Лабытнанги. Их семья — Россия в миниатюре, приводит слова Ольги Дружининой Титовский. Ранее URA.RU рассказало, что семья Дружининых из Салехарда взяла под опеку детей с Донбасса. Сейчас Ольга и Михаил опекают четырех детей, прибывших оттуда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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