Семью из ЯНАО приняли в «Команду Путина». Фото

Многодетная семья из ЯНАО получила общественную награду «Команда Путина»

07 октября 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Многодетную семью Михаила и Ольги Дружининых наградили общественной наградой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетной семье Михаила и Ольги Дружининых из Салехарда (ЯНАО) вручили недавно учрежденную общественную награду «Команда Путина». Об этом сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в своем telegram-канале. «Поздравляю семью Дружининых с новой почетной общественной наградой „Команда Путина“. В многодетной семье воспитывается 17 детей, 13 из которых — приемные», — написал Титовский. В семье воспитываются дети из Иркутской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Лабытнанги. Их семья — Россия в миниатюре, приводит слова Ольги Дружининой Титовский. Ранее URA.RU рассказало, что семья Дружининых из Салехарда взяла под опеку детей с Донбасса. Сейчас Ольга и Михаил опекают четырех детей, прибывших оттуда. Михаил и Ольга Дружинины с детьми Фото: telegram-канал Алексея Титовского

Многодетной семье Михаила и Ольги Дружининых из Салехарда (ЯНАО) вручили недавно учрежденную общественную награду «Команда Путина». Об этом сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в своем telegram-канале. «Поздравляю семью Дружининых с новой почетной общественной наградой „Команда Путина“. В многодетной семье воспитывается 17 детей, 13 из которых — приемные», — написал Титовский. В семье воспитываются дети из Иркутской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Лабытнанги. Их семья — Россия в миниатюре, приводит слова Ольги Дружининой Титовский. Ранее URA.RU рассказало, что семья Дружининых из Салехарда взяла под опеку детей с Донбасса. Сейчас Ольга и Михаил опекают четырех детей, прибывших оттуда.