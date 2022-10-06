Многодетной семье Михаила и Ольги Дружининых из Салехарда (ЯНАО) вручили недавно учрежденную общественную награду «Команда Путина». Об этом сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский в своем telegram-канале.
«Поздравляю семью Дружининых с новой почетной общественной наградой „Команда Путина“. В многодетной семье воспитывается 17 детей, 13 из которых — приемные», — написал Титовский.
В семье воспитываются дети из Иркутской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Лабытнанги. Их семья — Россия в миниатюре, приводит слова Ольги Дружининой Титовский.
Ранее URA.RU рассказало, что семья Дружининых из Салехарда взяла под опеку детей с Донбасса. Сейчас Ольга и Михаил опекают четырех детей, прибывших оттуда.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao