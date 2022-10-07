Путин наградил научрука РАН и советника свердловского завода

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами научного руководителя филиала Российской академии наук (РАН) и советника генерального директора свердловского завода керамических изделий. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.
«За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную службу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени награждается научный руководитель института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук Юрий Зайков», — следует из указа президента. Той же медалью за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден советник гендиректора директора свердловского завода керамических изделий Игорь Задорожный.
Кроме этого, Путин присвоил звание заслуженного работника культуры директору Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвире Архангельской. Указ о награждении государственными наградами президент РФ подписал 7 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил девять свердловских врачей. Также агентство рассказывало, что государственной наградой был удостоен сотрудник свердловского филиала «Российских железных дорог».
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Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами научного руководителя филиала Российской академии наук (РАН) и советника генерального директора свердловского завода керамических изделий. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. «За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную службу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени награждается научный руководитель института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук Юрий Зайков», — следует из указа президента. Той же медалью за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден советник гендиректора директора свердловского завода керамических изделий Игорь Задорожный. Кроме этого, Путин присвоил звание заслуженного работника культуры директору Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвире Архангельской. Указ о награждении государственными наградами президент РФ подписал 7 октября. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил девять свердловских врачей. Также агентство рассказывало, что государственной наградой был удостоен сотрудник свердловского филиала «Российских железных дорог».