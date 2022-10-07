Шумков рассказал о запуске нового производства в Кургане. Видео

В Кургане кондитерская фабрика «Сладянка» будет производить пастеризованный меланж

08 октября 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Пастеризованный меланж используется в производстве продукции без концентратов и заменителей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что кондитерская фабрика «Сладянка» запустит производство пастеризованного меланжа (однородная смесь белков и желтков, прошедшая термическую обработку и не содержащая консервантов, добавок и красителей). Этим он поделился в своем telegram-канале. «Предприятия региона все чаще создают новые производства, которые обеспечивают сырьем уже действующие фабрики и заводы. Очередной такой проект реализует одна из кондитерских фабрик Кургана. Новая линия, под рассчитана на выпуск 450 тонн пастеризованного меланжа в месяц. На фабрике уже работает порядка 200 человек, а при выходе новой линии на полную мощность будет создано до 60 новых рабочих мест. В проект уже инвестировано 40 млн рублей», — написал губернатор. По словам Шумкова, сейчас в УрФО всего два аналога такого производства. Пастеризованный меланж востребован кондитерами и пекарнями, которые хотят выпускать продукцию без использования концентратов и заменителей. Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры делают необычные свадебные торты. Курганцы создают торты в виде полутораметровых замков, используют в качестве украшения живые цветы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что кондитерская фабрика «Сладянка» запустит производство пастеризованного меланжа (однородная смесь белков и желтков, прошедшая термическую обработку и не содержащая консервантов, добавок и красителей). Этим он поделился в своем telegram-канале. «Предприятия региона все чаще создают новые производства, которые обеспечивают сырьем уже действующие фабрики и заводы. Очередной такой проект реализует одна из кондитерских фабрик Кургана. Новая линия, под рассчитана на выпуск 450 тонн пастеризованного меланжа в месяц. На фабрике уже работает порядка 200 человек, а при выходе новой линии на полную мощность будет создано до 60 новых рабочих мест. В проект уже инвестировано 40 млн рублей», — написал губернатор. По словам Шумкова, сейчас в УрФО всего два аналога такого производства. Пастеризованный меланж востребован кондитерами и пекарнями, которые хотят выпускать продукцию без использования концентратов и заменителей. Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры делают необычные свадебные торты. Курганцы создают торты в виде полутораметровых замков, используют в качестве украшения живые цветы.