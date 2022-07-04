Курганские кондитеры публикуют самые оригинальные торты, которые им когда-либо заказывали (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские кондитеры создают необычные свадебные оригинальных форм и тематик от объемных кораблей до замков с подсветкой. Соответствующие фотографии мастера выкладывают в своих группах в соцсети «ВКонтакте».

«Какой должен быть торт на свадьбе у кондитера? Катерина Сухова является мастером-кондитером в Кургане, на свою „лесную свадьбу“ она создала торт, передающий текстуру и форму натурального камня и мха. Он очень органично вписался в тему сказочного свадебного леса, где декором выступила сама природа», — говорит организатор мероприятия Юлия Чернышова на личной странице.

Среди необычных работ Суховой также есть почти полутораметровый белый замок. Верхние башни изделия светились изнутри во время свадебной церемонии. Другой кондитер, Яна Самойлова, опубликовала в своей группе снимки торта-парусника с фигурами молодоженов. Вес изделия — 4,5 кг, основу составляют тонкие медовые и заварные коржи, внутри самого корабля — пирожное картошка. А мастер Лада Маркова создает торты с живыми цветами.

В том числе заказы на оригинальные торты принимает кондитерская фабрика «Каприз». «**** (вот еще!) разведемся!» — написано на торте с наручниками. Комментаторы поста с тортом положительно оценили чувство юмора заказчиков.

До этого URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, уроженка Кургана, приготовила ко Дню влюбленных и к своему дню рождения торт в виде сердца. Рецептом она поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Торт с имитацией аметиста, натурального камня и мха приготовила Катерина Сухова на свою свадьбу соцсеть «ВКонтакте»

Оригинальные задумки с чувством юмора готовы выполнять в кондитерской фабрике «Каприз» соцсеть «ВКонтакте»

В том числе в Кургане можно заказать торт с украшением из живых роз и сухоцветов соцсеть «ВКонтакте»

Есть изделия и с объемными фигурами и объектами соцсеть «ВКонтакте»

Сладкий замок с подсветкой для молодоженов соцсеть «ВКонтакте»

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