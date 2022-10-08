Глава Сахалина жестко ответил Зеленскому на территориальные претензии

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, о том, что Россия оккупировала Курильские острова. Так глава региона ответил на признание Киевом принадлежности Южных Курил к Японии.
«Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал Лимаренко в своем telegram-канале.
Указ о признании четырех островов Курильского архипелага — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — территорией Японии Зеленский подписал накануне. Спор о принадлежности этих территорий Москва и Токио ведут с окончания Второй Мировой войны, когда острова перешли к СССР. Однако Япония официально считает их своими и называет их возвращение условием для мирного договора с Россией, который с 1945 года так и не был подписан.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, о том, что Россия оккупировала Курильские острова. Так глава региона ответил на признание Киевом принадлежности Южных Курил к Японии. «Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Указ о признании четырех островов Курильского архипелага — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — территорией Японии Зеленский подписал накануне. Спор о принадлежности этих территорий Москва и Токио ведут с окончания Второй Мировой войны, когда острова перешли к СССР. Однако Япония официально считает их своими и называет их возвращение условием для мирного договора с Россией, который с 1945 года так и не был подписан.