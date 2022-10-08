Глава Сахалина жестко ответил Зеленскому на территориальные претензии

Сахалинский губернатор назвал нелепым заявление Зеленского о принадлежности Курил

08 октября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Южные Курилы являются предметом спора Москвы и Токио с 1945 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, о том, что Россия оккупировала Курильские острова. Так глава региона ответил на признание Киевом принадлежности Южных Курил к Японии. «Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Указ о признании четырех островов Курильского архипелага — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — территорией Японии Зеленский подписал накануне. Спор о принадлежности этих территорий Москва и Токио ведут с окончания Второй Мировой войны, когда острова перешли к СССР. Однако Япония официально считает их своими и называет их возвращение условием для мирного договора с Россией, который с 1945 года так и не был подписан.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, о том, что Россия оккупировала Курильские острова. Так глава региона ответил на признание Киевом принадлежности Южных Курил к Японии. «Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Указ о признании четырех островов Курильского архипелага — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — территорией Японии Зеленский подписал накануне. Спор о принадлежности этих территорий Москва и Токио ведут с окончания Второй Мировой войны, когда острова перешли к СССР. Однако Япония официально считает их своими и называет их возвращение условием для мирного договора с Россией, который с 1945 года так и не был подписан.