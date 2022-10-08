Глава Сахалина жестко ответил Зеленскому на территориальные претензии

Сахалинский губернатор назвал нелепым заявление Зеленского о принадлежности Курил
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Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
Южные Курилы являются предметом спора Москвы и Токио с 1945 года Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, о том, что Россия оккупировала Курильские острова. Так глава региона ответил на признание Киевом принадлежности Южных Курил к Японии.

«Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал Лимаренко в своем telegram-канале.

Указ о признании четырех островов Курильского архипелага — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — территорией Японии Зеленский подписал накануне. Спор о принадлежности этих территорий Москва и Токио ведут с окончания Второй Мировой войны, когда острова перешли к СССР. Однако Япония официально считает их своими и называет их возвращение условием для мирного договора с Россией, который с 1945 года так и не был подписан.

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, о том, что Россия оккупировала Курильские острова. Так глава региона ответил на признание Киевом принадлежности Южных Курил к Японии. «Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Указ о признании четырех островов Курильского архипелага — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — территорией Японии Зеленский подписал накануне. Спор о принадлежности этих территорий Москва и Токио ведут с окончания Второй Мировой войны, когда острова перешли к СССР. Однако Япония официально считает их своими и называет их возвращение условием для мирного договора с Россией, который с 1945 года так и не был подписан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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