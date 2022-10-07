07 октября 2022
06 октября 2022

Адвокат обвиняемого в убийстве тюменского ребенка Бережного уехал из России из-за угроз

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Елена Шихова является адвокатом Бережного в деле по убийству 8-летней девочки Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Адвокат Елена Шихова заявила о своем выезде из России из-за угроз со стороны силовых структур. Как сообщает 72.ru, давление на ее семью стало крайне агрессивным после того, как в деле ее подопечного Виталия Бережного распустили коллегию присяжных. Мужчину подозревают подозревают в том, что он убил тюменскую девочку в июне 2021 года.

«Мне с самого начала судебного разбирательства поступали угрозы от сотрудников СУ СК России по Тюменской области и отдела розыска преступлений общеуголовной направленности (ОРПОН) УМВД. Но они стали слишком агрессивными после роспуска коллегии присяжных <…> Я обращалась с заявлениями в правоохранительные органы, но получила отписки. Поэтому мы с семьей вынужденно уехали из России», рассказала 72.ru Шихова. Она уточнила, что отъезд из страны не помешает ей продолжить вести дело Бережного.

URA.RU направило письменный запрос в следственный комитет по Тюменской области с просьбой прокомментировать слова адвоката. Также письмо отправлено в ОРПОН УМВД РФ по Тюменской области.

Ранее агентство сообщало, что в июне 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя девочка. 19 августа ее тело обнаружили на берегу озера Оброчное. Через некоторое время появился главный подозреваемый в деле — Виталий Бережной. Мужчина признался в содеянном, однако позже заявил, что дал показания под давлением следствия. Сейчас этим инцидентом будет заниматься Верховный суд РФ. Такое решение принято после роспуска коллегии присяжных, вердикт которых был аннулирован из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

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Адвокат Елена Шихова заявила о своем выезде из России из-за угроз со стороны силовых структур. Как сообщает 72.ru, давление на ее семью стало крайне агрессивным после того, как в деле ее подопечного Виталия Бережного распустили коллегию присяжных. Мужчину подозревают подозревают в том, что он убил тюменскую девочку в июне 2021 года. «Мне с самого начала судебного разбирательства поступали угрозы от сотрудников СУ СК России по Тюменской области и отдела розыска преступлений общеуголовной направленности (ОРПОН) УМВД. Но они стали слишком агрессивными после роспуска коллегии присяжных <…> Я обращалась с заявлениями в правоохранительные органы, но получила отписки. Поэтому мы с семьей вынужденно уехали из России», рассказала 72.ru Шихова. Она уточнила, что отъезд из страны не помешает ей продолжить вести дело Бережного. URA.RU направило письменный запрос в следственный комитет по Тюменской области с просьбой прокомментировать слова адвоката. Также письмо отправлено в ОРПОН УМВД РФ по Тюменской области. Ранее агентство сообщало, что в июне 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя девочка. 19 августа ее тело обнаружили на берегу озера Оброчное. Через некоторое время появился главный подозреваемый в деле — Виталий Бережной. Мужчина признался в содеянном, однако позже заявил, что дал показания под давлением следствия. Сейчас этим инцидентом будет заниматься Верховный суд РФ. Такое решение принято после роспуска коллегии присяжных, вердикт которых был аннулирован из-за нарушения тайны совещательной комнаты.
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