Адвокат обвиняемого в убийстве тюменского ребенка Бережного уехал из России из-за угроз

08 октября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Елена Шихова является адвокатом Бережного в деле по убийству 8-летней девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Адвокат Елена Шихова заявила о своем выезде из России из-за угроз со стороны силовых структур. Как сообщает 72.ru, давление на ее семью стало крайне агрессивным после того, как в деле ее подопечного Виталия Бережного распустили коллегию присяжных. Мужчину подозревают подозревают в том, что он убил тюменскую девочку в июне 2021 года. «Мне с самого начала судебного разбирательства поступали угрозы от сотрудников СУ СК России по Тюменской области и отдела розыска преступлений общеуголовной направленности (ОРПОН) УМВД. Но они стали слишком агрессивными после роспуска коллегии присяжных <…> Я обращалась с заявлениями в правоохранительные органы, но получила отписки. Поэтому мы с семьей вынужденно уехали из России», рассказала 72.ru Шихова. Она уточнила, что отъезд из страны не помешает ей продолжить вести дело Бережного. URA.RU направило письменный запрос в следственный комитет по Тюменской области с просьбой прокомментировать слова адвоката. Также письмо отправлено в ОРПОН УМВД РФ по Тюменской области. Ранее агентство сообщало, что в июне 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя девочка. 19 августа ее тело обнаружили на берегу озера Оброчное. Через некоторое время появился главный подозреваемый в деле — Виталий Бережной. Мужчина признался в содеянном, однако позже заявил, что дал показания под давлением следствия. Сейчас этим инцидентом будет заниматься Верховный суд РФ. Такое решение принято после роспуска коллегии присяжных, вердикт которых был аннулирован из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокат Елена Шихова заявила о своем выезде из России из-за угроз со стороны силовых структур. Как сообщает 72.ru, давление на ее семью стало крайне агрессивным после того, как в деле ее подопечного Виталия Бережного распустили коллегию присяжных. Мужчину подозревают подозревают в том, что он убил тюменскую девочку в июне 2021 года. «Мне с самого начала судебного разбирательства поступали угрозы от сотрудников СУ СК России по Тюменской области и отдела розыска преступлений общеуголовной направленности (ОРПОН) УМВД. Но они стали слишком агрессивными после роспуска коллегии присяжных <…> Я обращалась с заявлениями в правоохранительные органы, но получила отписки. Поэтому мы с семьей вынужденно уехали из России», рассказала 72.ru Шихова. Она уточнила, что отъезд из страны не помешает ей продолжить вести дело Бережного. URA.RU направило письменный запрос в следственный комитет по Тюменской области с просьбой прокомментировать слова адвоката. Также письмо отправлено в ОРПОН УМВД РФ по Тюменской области. Ранее агентство сообщало, что в июне 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя девочка. 19 августа ее тело обнаружили на берегу озера Оброчное. Через некоторое время появился главный подозреваемый в деле — Виталий Бережной. Мужчина признался в содеянном, однако позже заявил, что дал показания под давлением следствия. Сейчас этим инцидентом будет заниматься Верховный суд РФ. Такое решение принято после роспуска коллегии присяжных, вердикт которых был аннулирован из-за нарушения тайны совещательной комнаты.