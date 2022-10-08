Аксенов пообещал помочь туристам в Крыму

08 октября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Проживание туристов в отелях Крыма будет продлено Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился продлить время проживания туристам в отелях, отдыхающим в Крыму. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — написал Аксенов. Он добавил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. После возникновения пожара на Крымском мосту автомобильное движение по нему было приостановлено. Через Керченский пролив к запуску готовится паромная переправа.

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился продлить время проживания туристам в отелях, отдыхающим в Крыму. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — написал Аксенов. Он добавил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. После возникновения пожара на Крымском мосту автомобильное движение по нему было приостановлено. Через Керченский пролив к запуску готовится паромная переправа.