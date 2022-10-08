Аксенов пообещал помочь туристам в Крыму

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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, аксенов сергей
Проживание туристов в отелях Крыма будет продлено Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился продлить время проживания туристам в отелях, отдыхающим в Крыму. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — написал Аксенов. Он добавил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник.

После возникновения пожара на Крымском мосту автомобильное движение по нему было приостановлено. Через Керченский пролив к запуску готовится паромная переправа.

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Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился продлить время проживания туристам в отелях, отдыхающим в Крыму. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — написал Аксенов. Он добавил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. После возникновения пожара на Крымском мосту автомобильное движение по нему было приостановлено. Через Керченский пролив к запуску готовится паромная переправа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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