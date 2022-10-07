07 октября 2022

Воевавший на Украине пермский экс-депутат отреагировал на взрыв на Крымском мосту

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Александр Григоренко, интервью. Ростов-на-Дону, григоренко александр
Григоренко считает, что удар по мосту был предсказуемым Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко призвал к решительным действиям после подрыва Крымского моста. Свое мнение он высказал в telegram-канале «ПоZывной „Депутат“».

«Нужен жесткий ответ! Удар по Крымскому мосту был предсказуемым и все же неожиданным. Ключевое здесь даже не автомобильное снабжение с полуостровом, а переброска военной техники и боеприпасов для нашей южной группировки. Именно для этого и был произведен сейчас подрыв», — написал Григоренко.

В интернете утром 8 октября появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва грузовика, двигающегося по Крымскому мосту. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что за частичным повреждением конструкции стоит Киев. На Западе назвали взрыв Крымского моста военным ударом.

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Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко призвал к решительным действиям после подрыва Крымского моста. Свое мнение он высказал в telegram-канале «ПоZывной „Депутат“». «Нужен жесткий ответ! Удар по Крымскому мосту был предсказуемым и все же неожиданным. Ключевое здесь даже не автомобильное снабжение с полуостровом, а переброска военной техники и боеприпасов для нашей южной группировки. Именно для этого и был произведен сейчас подрыв», — написал Григоренко. В интернете утром 8 октября появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва грузовика, двигающегося по Крымскому мосту. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что за частичным повреждением конструкции стоит Киев. На Западе назвали взрыв Крымского моста военным ударом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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