На Западе назвали взрыв Крымского моста военным ударом Украины

Взрыв на Крымском мосту является военным ударом Украины, считают на Западе
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Взрыв на Крымском мосту исполнила Украина и это говорит о том, что Киев настроен на войну. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.
«Нападение на мост через Керченский пролив показывает, что Украина настроена на войну», — цитирует газета директора Института внешней политики Финляндии Мику Аалтолу. Он отметил, что данное действие расценивается как военный удар.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля произошло обрушение части полотна моста.
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