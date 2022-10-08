На Западе назвали взрыв Крымского моста военным ударом Украины

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, закат
Взрыв на Крымском мосту является военным ударом Украины, считают на Западе Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Взрыв на Крымском мосту исполнила Украина и это говорит о том, что Киев настроен на войну. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

«Нападение на мост через Керченский пролив показывает, что Украина настроена на войну», — цитирует газета директора Института внешней политики Финляндии Мику Аалтолу. Он отметил, что данное действие расценивается как военный удар.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля произошло обрушение части полотна моста.

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Взрыв на Крымском мосту исполнила Украина и это говорит о том, что Киев настроен на войну. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. «Нападение на мост через Керченский пролив показывает, что Украина настроена на войну», — цитирует газета директора Института внешней политики Финляндии Мику Аалтолу. Он отметил, что данное действие расценивается как военный удар. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля произошло обрушение части полотна моста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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