07 октября 2022

В Кургане отменили повышение стоимости проезда в автобусах

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Город. Курган, автобус, общественный транспорт
В курганской мэрии отметили, что стоимость проезда не повысится Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Запланированное повышение стоимости проезда на автобусных маршрутах в Кургане не произойдет. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова.

«Вместе с коллегами из департамента развития городского хозяйства, „Транспортного управления“ и перевозчиком провели согласительную комиссию, на которой проверили расчеты транспортной компании. В результате перевозчиком принято решение о том, что стоимость проезда на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349 и 359 повышаться не будет, а объявления в салонах автобусов о повышении стоимости проезда будут убраны», — написала Ситникова в своем telegram-канале.

Глава города также подчеркнула, что в дальнейшем избежать подобных случаев поможет модернизация системы общественного транспорта и регулируемый тариф. Его планируют ввести в Кургане с 2023 года.

Объявления о повышении стоимости проезда до 32 рублей появились в городских автобусах. Об этом URA.RU писало ранее. В мэрии изначально были не согласны с таким решением.

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Запланированное повышение стоимости проезда на автобусных маршрутах в Кургане не произойдет. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. «Вместе с коллегами из департамента развития городского хозяйства, „Транспортного управления“ и перевозчиком провели согласительную комиссию, на которой проверили расчеты транспортной компании. В результате перевозчиком принято решение о том, что стоимость проезда на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349 и 359 повышаться не будет, а объявления в салонах автобусов о повышении стоимости проезда будут убраны», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Глава города также подчеркнула, что в дальнейшем избежать подобных случаев поможет модернизация системы общественного транспорта и регулируемый тариф. Его планируют ввести в Кургане с 2023 года. Объявления о повышении стоимости проезда до 32 рублей появились в городских автобусах. Об этом URA.RU писало ранее. В мэрии изначально были не согласны с таким решением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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