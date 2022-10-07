В Кургане отменили повышение стоимости проезда в автобусах

08 октября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

В курганской мэрии отметили, что стоимость проезда не повысится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Запланированное повышение стоимости проезда на автобусных маршрутах в Кургане не произойдет. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. «Вместе с коллегами из департамента развития городского хозяйства, „Транспортного управления“ и перевозчиком провели согласительную комиссию, на которой проверили расчеты транспортной компании. В результате перевозчиком принято решение о том, что стоимость проезда на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349 и 359 повышаться не будет, а объявления в салонах автобусов о повышении стоимости проезда будут убраны», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Глава города также подчеркнула, что в дальнейшем избежать подобных случаев поможет модернизация системы общественного транспорта и регулируемый тариф. Его планируют ввести в Кургане с 2023 года. Объявления о повышении стоимости проезда до 32 рублей появились в городских автобусах. Об этом URA.RU писало ранее. В мэрии изначально были не согласны с таким решением.

Запланированное повышение стоимости проезда на автобусных маршрутах в Кургане не произойдет. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. «Вместе с коллегами из департамента развития городского хозяйства, „Транспортного управления“ и перевозчиком провели согласительную комиссию, на которой проверили расчеты транспортной компании. В результате перевозчиком принято решение о том, что стоимость проезда на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349 и 359 повышаться не будет, а объявления в салонах автобусов о повышении стоимости проезда будут убраны», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Глава города также подчеркнула, что в дальнейшем избежать подобных случаев поможет модернизация системы общественного транспорта и регулируемый тариф. Его планируют ввести в Кургане с 2023 года. Объявления о повышении стоимости проезда до 32 рублей появились в городских автобусах. Об этом URA.RU писало ранее. В мэрии изначально были не согласны с таким решением.