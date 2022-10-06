В Кургане на 8 автобусных маршрутах вырастет стоимость проезда. Фото

07 октября 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда вырастет до 32 рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане на восьми автобусных маршрутах, принадлежащих ООО «Транспортная компания», с 10 октября стоимость проезда вырастет до 32 рублей. Фотография объявления о повышении стоимости размещена в telegram-канале «ЧП Курган». «Уважаемые пассажиры! С 10.10.2022 года на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 324, 349, 359 <…> разовая поездка за наличный расчет и по банковской карте: 32 руб.», — указано в объявлении. В ООО «Транспортная компания» URA.RU ответили, что руководителя предприятия сегодня нет на месте. Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский рассказал URA.RU, что представители «Транспортной компании» планировали повысить стоимость проезда. Вопросы по теме URA.RU направило в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен. В конце марта на нескольких автобусных маршрутах в городе стоимость проезда повысилась с 30 до 33 рублей. В мэрии назвали такое повышение необоснованным, а перевозчики объясняли, что если тариф не увеличить, то это может привести к банкротству компаний. Спустя время властям и перевозчикам удалось договориться, и тариф вернули на прежний уровень. Стоимость проезда планируют повысить с 10 октября Фото: telegram-канал «ЧП Курган»

В Кургане на восьми автобусных маршрутах, принадлежащих ООО «Транспортная компания», с 10 октября стоимость проезда вырастет до 32 рублей. Фотография объявления о повышении стоимости размещена в telegram-канале «ЧП Курган». «Уважаемые пассажиры! С 10.10.2022 года на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 324, 349, 359 <…> разовая поездка за наличный расчет и по банковской карте: 32 руб.», — указано в объявлении. В ООО «Транспортная компания» URA.RU ответили, что руководителя предприятия сегодня нет на месте. Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский рассказал URA.RU, что представители «Транспортной компании» планировали повысить стоимость проезда. Вопросы по теме URA.RU направило в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен. В конце марта на нескольких автобусных маршрутах в городе стоимость проезда повысилась с 30 до 33 рублей. В мэрии назвали такое повышение необоснованным, а перевозчики объясняли, что если тариф не увеличить, то это может привести к банкротству компаний. Спустя время властям и перевозчикам удалось договориться, и тариф вернули на прежний уровень.