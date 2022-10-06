Мэрия Кургана отреагировала на повышение стоимости проезда в автобусах

Власти Кургана раскритиковали перевозчика за повышение стоимости проезда

07 октября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда повысят на восьми маршрутах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В мэрии Кургана не согласны с запланированным повышением стоимости проезда на восьми автобусных маршрутах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Письмо-уведомление от компании-перевозчика, обслуживающего эти маршруты, было направлено в администрацию города, но администрация города не согласна с этим решением, поскольку перевозчик до настоящего времени не предоставил расчетов, подтверждающих свои расходы. Транспортная реформа и переход на регулируемый тариф позволят избежать подобных случаев», — ответили URA.RU в пресс-службе. Ранее стало известно, что в Кургане с 10 октября на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 324, 349, 359 повысят стоимость проезда до 32 рублей. В марте на некоторых маршрутах в Кургане повышали стоимость проезда, но через неделю власти и перевозчик смогли договориться, и тариф вернули на прежний уровень.

В мэрии Кургана не согласны с запланированным повышением стоимости проезда на восьми автобусных маршрутах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Письмо-уведомление от компании-перевозчика, обслуживающего эти маршруты, было направлено в администрацию города, но администрация города не согласна с этим решением, поскольку перевозчик до настоящего времени не предоставил расчетов, подтверждающих свои расходы. Транспортная реформа и переход на регулируемый тариф позволят избежать подобных случаев», — ответили URA.RU в пресс-службе. Ранее стало известно, что в Кургане с 10 октября на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 324, 349, 359 повысят стоимость проезда до 32 рублей. В марте на некоторых маршрутах в Кургане повышали стоимость проезда, но через неделю власти и перевозчик смогли договориться, и тариф вернули на прежний уровень.