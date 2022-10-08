Первый поезд прошел по Крымскому мосту после разрешения Минтранса. Видео

08 октября 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

Минтранс РФ сообщил первом поезде, прошедшем по Крымскому мосту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв По Крымскому мосту прошел первый грузовой поезд после того, как Министерство транспорта дало разрешение на движение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту! Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно», — сообщила пресс-служба Минтранса в официальном telegram-канале ведомства. Зампредседателя правительства РФ и куратор Южных направлений Марат Хасулин сообщил, что пассажирские поезда пройдут по мосту уже ночью. «Первые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту. Скоро поедут и пассажирские. Только за ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов», — написал он в Telegram. Полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыва грузовика 8 октября. Однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что железнодорожная часть моста была спасена от более сильных повреждений силами сотрудников оперативных служб.

По Крымскому мосту прошел первый грузовой поезд после того, как Министерство транспорта дало разрешение на движение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту! Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно», — сообщила пресс-служба Минтранса в официальном telegram-канале ведомства. Зампредседателя правительства РФ и куратор Южных направлений Марат Хасулин сообщил, что пассажирские поезда пройдут по мосту уже ночью. «Первые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту. Скоро поедут и пассажирские. Только за ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов», — написал он в Telegram. Полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыва грузовика 8 октября. Однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что железнодорожная часть моста была спасена от более сильных повреждений силами сотрудников оперативных служб.