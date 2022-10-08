По Крымскому мосту прошел первый грузовой поезд после того, как Министерство транспорта дало разрешение на движение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту! Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно», — сообщила пресс-служба Минтранса в официальном telegram-канале ведомства.
Зампредседателя правительства РФ и куратор Южных направлений Марат Хасулин сообщил, что пассажирские поезда пройдут по мосту уже ночью. «Первые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту. Скоро поедут и пассажирские. Только за ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов», — написал он в Telegram.
Полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыва грузовика 8 октября. Однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что железнодорожная часть моста была спасена от более сильных повреждений силами сотрудников оперативных служб.
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По Крымскому мосту прошел первый грузовой поезд после того, как Министерство транспорта дало разрешение на движение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту! Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно», — сообщила пресс-служба Минтранса в официальном telegram-канале ведомства. Зампредседателя правительства РФ и куратор Южных направлений Марат Хасулин сообщил, что пассажирские поезда пройдут по мосту уже ночью. «Первые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту. Скоро поедут и пассажирские. Только за ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов», — написал он в Telegram. Полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыва грузовика 8 октября. Однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что железнодорожная часть моста была спасена от более сильных повреждений силами сотрудников оперативных служб.