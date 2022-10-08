Глава МЧС: оперслужбы РФ спасли Крымский мост от еще больших повреждений

Профессиональные действия сотрудников оперативных служб спасли железнодорожную часть Крымского моста от более серьезных повреждений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам облета места инцидента.
«Оперативные, слаженные и высокопрофессиональные действия сотрудников обеспечили быструю локализацию огня. Быстрая расцепка состава позволила избежать распространения огня — из 59 вагонов сгорело только девять, тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных повреждений», — приводит слова Куренков ТАСС.
В ликвидации ЧП принимали участие пожарные расчеты, два пожарных поезда, авиация МЧС и специальная техника. Для устранения последствий были привлечены более 180 сотрудников МЧС РФ и 40 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, отметил глава МЧС.
Пожар на Крымском мосту произошел в результате взрыва грузовика 8 октября. На автомобильных и железнодорожных частях моста было повреждено полотно, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Всероссийский союз страховщиков оценил нанесенный объекту ущерб в 200-500 миллионов рублей.
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Профессиональные действия сотрудников оперативных служб спасли железнодорожную часть Крымского моста от более серьезных повреждений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам облета места инцидента. «Оперативные, слаженные и высокопрофессиональные действия сотрудников обеспечили быструю локализацию огня. Быстрая расцепка состава позволила избежать распространения огня — из 59 вагонов сгорело только девять, тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных повреждений», — приводит слова Куренков ТАСС. В ликвидации ЧП принимали участие пожарные расчеты, два пожарных поезда, авиация МЧС и специальная техника. Для устранения последствий были привлечены более 180 сотрудников МЧС РФ и 40 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, отметил глава МЧС. Пожар на Крымском мосту произошел в результате взрыва грузовика 8 октября. На автомобильных и железнодорожных частях моста было повреждено полотно, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Всероссийский союз страховщиков оценил нанесенный объекту ущерб в 200-500 миллионов рублей.