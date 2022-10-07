07 октября 2022

Человек с пистолетом пытался ограбить в Екатеринбурге банк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, стрелка, оружие, бандитизм, терроризм, балаклава, пм, преступление, прицел, выстрел, ограбление, ауе, банда, криминал, разбой, киллер, разборки, заказное убийство, наемный убийца, пистолет калашникова, молодежная банда, терракт, дуло пистолета
Попытка ограбления закончилась неудачно Фото:

В Екатеринбурге вооруженный пистолетом человек пытался ограбить банк Хоум Кредит на проспекте Космонавтов. Однако попытка не увенчалась успехом, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.

«Неизвестный с пистолетом пытался ограбить банк Хоум Кредит, но сбежал, не до конца выполнив умысел. Попытка ограбления произошла по адресу проспект Космонавтов, 72», — уточнил инсайдер.

На данный момент неизвестно, кто или что помешало горе-грабителю. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция проверяет данную информацию», — кратко ответил представитель ведомства.

В январе в Екатеринбурге был ограблен банк УБРиР, который располагается неподалеку от отделения Хоум Кредит — на проспекте Космонавтов, 76. Тогда двое преступников проникли в здание и, угрожая работникам оружием, украли деньги.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге вооруженный пистолетом человек пытался ограбить банк Хоум Кредит на проспекте Космонавтов. Однако попытка не увенчалась успехом, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «Неизвестный с пистолетом пытался ограбить банк Хоум Кредит, но сбежал, не до конца выполнив умысел. Попытка ограбления произошла по адресу проспект Космонавтов, 72», — уточнил инсайдер. На данный момент неизвестно, кто или что помешало горе-грабителю. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция проверяет данную информацию», — кратко ответил представитель ведомства. В январе в Екатеринбурге был ограблен банк УБРиР, который располагается неподалеку от отделения Хоум Кредит — на проспекте Космонавтов, 76. Тогда двое преступников проникли в здание и, угрожая работникам оружием, украли деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...