Человек с пистолетом пытался ограбить в Екатеринбурге банк

В Екатеринбурге вооруженный пистолетом человек пытался ограбить банк Хоум Кредит на проспекте Космонавтов. Однако попытка не увенчалась успехом, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.
«Неизвестный с пистолетом пытался ограбить банк Хоум Кредит, но сбежал, не до конца выполнив умысел. Попытка ограбления произошла по адресу проспект Космонавтов, 72», — уточнил инсайдер.
На данный момент неизвестно, кто или что помешало горе-грабителю. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция проверяет данную информацию», — кратко ответил представитель ведомства.
В январе в Екатеринбурге был ограблен банк УБРиР, который располагается неподалеку от отделения Хоум Кредит — на проспекте Космонавтов, 76. Тогда двое преступников проникли в здание и, угрожая работникам оружием, украли деньги.
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