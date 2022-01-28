28 января 2022

В Екатеринбурге ограбили банк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Екатеринбург, убрир, уральский банк реконструкции и развития, знак аварийной остановки
В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР Фото:

В Екатеринбурге ограбили банк УБРиР на проспекте Космонавтов, 76. Двое преступников проникли в отделение банка и, угрожая сотруднику оружием, украли деньги. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка.

«Сегодня в 15:15 в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76 произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали», — сообщили URA.RU в банке.

URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее в дворах домов на улице Репина и Викулова в Екатеринбурге хулиганы разбили стекла автомобилей и вытащили из салонов ценные вещи. По словам очевидца, также поврежден десяток автомобилей у дома №88 на улице Репина. Инцидент произошел ночью с 17 на 18 января.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге ограбили банк УБРиР на проспекте Космонавтов, 76. Двое преступников проникли в отделение банка и, угрожая сотруднику оружием, украли деньги. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «Сегодня в 15:15 в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76 произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали», — сообщили URA.RU в банке. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило. Ранее в дворах домов на улице Репина и Викулова в Екатеринбурге хулиганы разбили стекла автомобилей и вытащили из салонов ценные вещи. По словам очевидца, также поврежден десяток автомобилей у дома №88 на улице Репина. Инцидент произошел ночью с 17 на 18 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...