В Екатеринбурге ограбили банк

29 января 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ограбили банк УБРиР на проспекте Космонавтов, 76. Двое преступников проникли в отделение банка и, угрожая сотруднику оружием, украли деньги. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «Сегодня в 15:15 в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76 произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали», — сообщили URA.RU в банке. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило. Ранее в дворах домов на улице Репина и Викулова в Екатеринбурге хулиганы разбили стекла автомобилей и вытащили из салонов ценные вещи. По словам очевидца, также поврежден десяток автомобилей у дома №88 на улице Репина. Инцидент произошел ночью с 17 на 18 января. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге ограбили банк УБРиР на проспекте Космонавтов, 76. Двое преступников проникли в отделение банка и, угрожая сотруднику оружием, украли деньги. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка. «Сегодня в 15:15 в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76 произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали», — сообщили URA.RU в банке. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило. Ранее в дворах домов на улице Репина и Викулова в Екатеринбурге хулиганы разбили стекла автомобилей и вытащили из салонов ценные вещи. По словам очевидца, также поврежден десяток автомобилей у дома №88 на улице Репина. Инцидент произошел ночью с 17 на 18 января.