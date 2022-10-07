Возле села Абрамово под Сысертью (Свердловская область) свердловчанин на легковушке не справился с управлением и вылетел в кювет и перевернулся во время движения по дороге, на которой ведутся ремонтные работы. Об этом рассказал очевидец.
«Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. ДТП произошло на участке автодороги, где идет ремонт и указаны знаки движения. Пострадавшего увезли на скорой», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. «Автомобиль LADA Largus допустил съезд в кювет и опрокидывание, пострадал пассажир. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего», — пояснил представитель ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге из-за столкновений автомобилей один из них перевернулся. Из-за аварии двух детей увезли в больницу.
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Возле села Абрамово под Сысертью (Свердловская область) свердловчанин на легковушке не справился с управлением и вылетел в кювет и перевернулся во время движения по дороге, на которой ведутся ремонтные работы. Об этом рассказал очевидец. «Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. ДТП произошло на участке автодороги, где идет ремонт и указаны знаки движения. Пострадавшего увезли на скорой», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. «Автомобиль LADA Largus допустил съезд в кювет и опрокидывание, пострадал пассажир. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего», — пояснил представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге из-за столкновений автомобилей один из них перевернулся. Из-за аварии двух детей увезли в больницу.