14 сентября 2022

В ДТП в Екатеринбурге, где перевернулась машина, пострадали два ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , каталка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, каталка больничная, машина скорой медицинской помощи
Пострадавших в аварии детей пришлось госпитализировать Фото:

В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге из-за столкновений автомобилей один из них перевернулся, после чего двух детей пришлось отвезти в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.

«На улице Победы, 70 столкнулись автомобили Lada и Citroen. Автомобиль Lada от удара перевернулся на крышу», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что, по предварительной информации, в аварии пострадали двое детей. Их доставили в детскую горбольницу №9. Данных об их состоянии не поступало.

Ранее URA.RU сообщало о такси, которое выехало на тротуар в центре Екатеринбурга. На место приезжали пожарные и медики скорой помощи.

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В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге из-за столкновений автомобилей один из них перевернулся, после чего двух детей пришлось отвезти в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД. «На улице Победы, 70 столкнулись автомобили Lada и Citroen. Автомобиль Lada от удара перевернулся на крышу», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что, по предварительной информации, в аварии пострадали двое детей. Их доставили в детскую горбольницу №9. Данных об их состоянии не поступало. Ранее URA.RU сообщало о такси, которое выехало на тротуар в центре Екатеринбурга. На место приезжали пожарные и медики скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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