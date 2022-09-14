В ДТП в Екатеринбурге, где перевернулась машина, пострадали два ребенка

В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге из-за столкновений автомобилей один из них перевернулся, после чего двух детей пришлось отвезти в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.
«На улице Победы, 70 столкнулись автомобили Lada и Citroen. Автомобиль Lada от удара перевернулся на крышу», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что, по предварительной информации, в аварии пострадали двое детей. Их доставили в детскую горбольницу №9. Данных об их состоянии не поступало.
Ранее URA.RU сообщало о такси, которое выехало на тротуар в центре Екатеринбурга. На место приезжали пожарные и медики скорой помощи.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo